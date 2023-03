„Rodzina Monet”. Nowy hit literatury młodzieżowej. Nieco lepszy niż Pizgacz

„Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak, czyli fantazja o życiu w ładnym domu z ładnymi chłopcami, to nowy hit literatury młodzieżowej rodem z Wattpada.

Są obrzydliwie bogaci. Na luksusowe wakacje w Tajlandii lecą prywatnym odrzutowcem. Pilnują spraw rodziny, bo ona jest najważniejsza. Mają wrogów, którzy chcą ich zlikwidować, więc muszą być bezwzględni. Pięciu braci i ich siostra, którą trzeba cały czas kontrolować. Jakiś nowy serial w typie „Dynastii”, „Sukcesji” z „Ojcem chrzestnym” w tle? Nie, to nowy bestseller dla młodzieży, hit literatury young adult (YA) „Rodzina Monet” Weroniki Anny Marczak, którego nakład przekroczył 100 tys. egzemplarzy. I nie chodzi o losy malarza Moneta, tylko o rodzinę amerykańską, o ładnych chłopców, którzy zamieszkują w ładnym domu.

Pierwszy i drugi tom – „Skarb” i „Królewna” (w dwóch częściach) – już się ukazały w imprincie młodzieżowym wydawnictwa Muza, niedługo wyjdzie trzeci: „Perełka”. Czwarty – „Diament” – jest dostępny na Wattpadzie, czyli na platformie, na której można śledzić powstawanie tekstów i komentować je na żywo. Wattpad jest dziś trampoliną dla kolejnych autorek – w ostatnim czasie głośno było o „Herytierze” vel „Pizgaczu”, czyli Katarzynie Barlińskiej i jej cyklu „Hell”. Do Pizgacza ustawiały się kilometrowe kolejki na targach książki podobnie jak do innych gwiazd literatury YA. Teraz zewsząd słychać o „Rodzinie Monet”. Media społecznościowe, TikTok, Instagram, są pełne zdjęć okładek, cytatów i wszelkiej twórczości fanowskiej. Z książkami można kupić też już np. pałeczki rodziny Monet do jedzenia sushi. Zaraz mogą się pojawić choćby ciemne okulary braci Monet, żeby móc wyglądać jak bogaci chłopcy ze Stanów.

Pierwszy tom cyklu Weroniki Marczak ukazał się w październiku, teraz wychodzą kolejne.