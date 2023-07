Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Nie milkną echa wywiadu Jakuba Rzeźniczaka na temat jego zdrad przed- i pomałżeńskich. Jedna z partnerek piłkarza, Ewelina Ślotała wyznała, że mu wybacza, gdyż „ma w sobie mnóstwo uroku”. Ja mam tak samo z naszą kadrą narodową.

• Wokalista Ralph Kaminski wraz z firmą Kubota wypuścił na rynek gumowe klapki ze swoim wizerunkiem. Cena – 235 zł. W związku ze zbliżającymi się wyborami przypominam: klapki nosimy na nogach. Nie na oczach.

• Dokładnie 2 mln zł ma zarobić skoczek narciarski Piotr Żyła za walkę ze Sławomirem Peszką na gali Clout MMA. Piotr często mówi, że jak dobrze skacze, to nie pamięta skoku. W tym przypadku może być tak samo.

• Co trzeba zrobić w polskim show-biznesie, aby zostać zauważonym? Wystarczy włożyć bukiet lilii do muszli klozetowej, tak jak to uczynił Filip Chajzer. Pierwsza napisała o tym studentka dziennikarstwa Dominika Kowalska z serwisu Gazeta.pl. Coś ją łączy z tematem. Klapa.

• Joanna Krupa nagrała utwór z zespołem disco polo Łobuzy. „Może Ziemia jest płaska, ale nie moja laska. Taka amerykańska, chociaż z małego miasta. I don’t wanna jeść, I don’t wanna spać, I just wanna sialala all night”. Utwór ma zwrócić uwagę na problemy zwierząt. Niestety zwraca uwagę na problemy ludzi.

• Netflix zapowiada kolejną adaptację prozy Jakuba Żulczyka, tym razem będzie to powieść „Wzgórze psów”. Żulczyk ma niezwykłą trafność w mrocznej narracji o Polsce. Czasami nawet jednym słowem. Na przykład „debil”.

• „Nie ukrywam, że byłbym szczęśliwy, gdybym miał wnuki” – powiedział prezydent Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Piotrem Jaconiem w TVN24. Piotra Jaconia to oburzyło. Piotra Jaconia dużo ostatnio oburza.