Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Były piłkarz, 50-letni Tomasz Hajto, będzie walczył w formule MMA z byłym siatkarzem Zbigniewem Bartmanem. Cytując złote myśli Tomasza: „Dwa, trzy groźne strzały i koniec meczu”.

• W podcaście Onetu „WojewódzkiKędzierski” Marcin Dorociński wyznał, że jego rodzice planowali, iż będzie dziewczynką, a mama z rozpędu przez jakiś czas ubierała go w sukienki. Jak widać, kariera w Hollywood wymaga poświęceń.

• Ewa Minge zapowiada powieść pt. „Ubierałam arabskie księżniczki”, w której, uwaga, wspomina o rozmowie z jedną z modelek, która opowiedziała jej o erotycznej przeszłości pewnej polskiej celebrytki. Jestem przeciwny paleniu książek. Wolę palenie się ze wstydu.

• Absolutny brak dystansu do siebie, poczucia humoru i śmieszność zarzuciły media Robertowi Lewandowskiemu, gdy ten nasłał swoich prawników do prostowania memów na własny temat. Najlepszy sposób ochrony przed drapieżnikami to bycie bez smaku.

• Fundacja Basta, kierowana przez aktywistę LGBT Barta Staszewskiego, zbiera podpisy pod petycją o usunięcie Jarka Jakimowicza z TVP. Szkoda. Jarek to przykład, że głupiec też jest w stanie wiele osiągnąć, tylko że jego osiągnięcia są głupie.

• Polsat News rozpoczął kampanię promującą programy publicystyczne. Obok Agnieszki Gozdyry i Bogdana Rymanowskiego występuje w niej Grzegorz Jankowski, przez 11 lat naczelny brukowca „Fakt”. Pamiętam taki tytuł z tej gazety: „Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo”.

• Dziennikarz, muzyk, konferansjer Artur Orzech został tatą. W wieku 59 lat. Gratuluję. To duży sukces, aby w tym wieku mieć tak młode dziecko.

• Kasia Nosowska, reklamując produkt firmy Danone, sparodiowała na Instagramie nowo konsekrowaną polsko-amerykańską celebrytkę Caroline Derpienski.