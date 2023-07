Kronika kulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Filip Chajzer planuje oduczyć Polaków picia alkoholu i otwiera śniadaniownię w centrum Warszawy, w której sam będzie kelnerem, a w menu zero mocnych trunków. Gratulacje. To najlepszy dowód na to, że bez alkoholu też można wpaść na dziwny pomysł.

• Dorota Wellman wraz z synem Jakubem rozpoczęli wspólny podkast „WELL-come w popkulturze”, w którym rozmawiają z ludźmi nauki i popkultury. Ciekawe. Nauka to świat rzeczy, o których nie wiesz, a popkultura – świat rzeczy, o których nie masz pojęcia, że nie wiesz.

• Sylwia Bomba znów komentuje. Tym razem śmiertelny wypadek samochodowy w Krakowie. Cytują ją RMF FM i Wirtualna Polska. Gall Anonim uznawany jest za pierwszego polskiego kronikarza. Teraz wystarczy zwykły anonim.

• „Obie stacje nie gromadzą w większości dziennikarzy tylko partyjnych aktywistów albo ideologicznych neofitów, dających sobie wyłączne prawo do dysponowania prawdą”. Tyle Robert Górski o TVN24 i TVP Info. No cóż. Janek Pietrzak też kiedyś był zabawny.

• Znana didżejka i artystka hiphopowa Young Leosia pojawiła się na puszkach energetyku Tiger. Moja mama kiedyś przeczytała opis zawartości i zapytała mnie, czy to jest skład napoju czy skład puszki.

• Cudowne dziecko kadrowego kunsztu Jacka Kurskiego oraz wzorzec metra kompetencyjnych oczekiwań prawicy, czyli Jarosław Jakimowicz, wyleciał z TVP. Całkowicie. I to jest pierwsza rzecz, jaką Jarek zrobił własnoręcznie i do końca.

• „Spowodowała kolizję w centrum miasta. Zatrzymał ją rowerzysta”. Tak informują media o tym, że Krystyna Loska porysowała komuś zderzak. Pani Krystyna musiała się poczuć dobrze. W jej epoce też wszystko w mediach było większe niż w rzeczywistości.

