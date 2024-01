Przyszłość/przeszłość. Najlepsze komiksy grudnia 2023

A gdybyśmy mogli nie tylko przedłużyć, lecz także usprawnić swoje istnienie? To tylko jeden z problemów, które porusza Ezra Claytan Daniels w albumie „Upgrade Soul” (przeł. Jacek Żuławnik, Nagle Comics, 4/6). Jego bohaterowie, Hank i Molly, decydują się poddać eksperymentalnej procedurze, która ma im odmienić życie. Nie wiedzą jednak, że w efekcie powstaną ich niedoskonałe klony o wybitnych umysłach, lecz zniekształconych ciałach. Na dodatek oryginały i kopie są od siebie zależne. Daniels sięga po klasyczny temat fantastyki naukowej, lecz jego komiks nie ogranicza się do pytania o to, co decyduje o naszej tożsamości i osobowości. W „Upgrade Soul” odbijają się poważne problemy świata współczesnego i tego, który nadchodzi szybkimi krokami: kwestie rasy, ejdżyzmu, naukowej etyki, przynależności do klas społecznych, transhumanistycznego dążenia do doskonałości. A fabuła kipi od emocji i napięć, wywołuje niepokój, czasami budzi śmiech, kiedy indziej daje nadzieję, lecz przede wszystkim pozostawia czytelników z nieokreślonym poczuciem melancholii.

Ocena: 4/6