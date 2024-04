O szukaniu nadziei. Najlepsze komiksy kwietnia 2024

Bohaterki albumu „Wszyscy, którym ufam” (scenariusz i rysunki: Tommi Parrish, przeł. Wojciech Jędrak, Timof Comics, 5/6) Eliza i Sasha poznają się w momencie życiowego kryzysu. Eliza, samotna matka i aspirująca poetka, próbuje ułożyć sobie świat po rozstaniu z przemocowym partnerem. Sasha ma za sobą próby samobójcze i nie do końca wie, jak ułożyć plany na przyszłość. Ich przypadkowe spotkanie da początek przyjaźni – może szorstkiej, lecz obiecującej. Tak przynajmniej wydaje się do czasu, gdy jedna z nich przekroczy granice intymności. W tej kameralnej, smutnej historii mieści się naprawdę wiele: to opowieść o zaufaniu, straconych złudzeniach, relacjach dzieci z rodzicami, braku perspektyw, wszystko zamknięte w malarskich, pięknych, choć nie zawsze łatwych w percepcji planszach.

Ocena: 5/6