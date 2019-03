Recenzja filmu: „Przedszkolanka”, reż. Sara Colangelo

Maggie Gyllenhaal utrzymuje jako aktorka wysoki poziom, ale ta rola 40-letniej, niespełnionej intelektualnie i emocjonalnie amerykańskiej przedszkolanki jest najlepszą, jaką zagrała od lat. Bohaterka filmu Lisa jest sfrustrowana, ponieważ uświadamia sobie, że jej talent jest ograniczony, a haiku, które próbuje pisać, nie podobają się ludziom. Za to jej podopieczny Jimmy (Parker Sevak) co pewien czas, jakby w transie, recytuje swoje proste, piękne, nad wyraz dojrzałe wiersze. Lisa, która wcześniej nie zwracała uwagi na pięciolatka, spisuje, co od niego usłyszy, i potem na kursie literackim czyta wiersze jako swoje. Ocenia, że dziecko wychowuje się w środowisku, które (tak jak to mogło być w jej przypadku) nie wesprze jego talentu.

Przedszkolanka, reż. Sara Colangelo, prod. USA, 2018, 96 min