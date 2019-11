Recenzja filmu: „Historia małżeńska”, reż. Noah Baumbach

To już w amerykańskim kinie było, ale nie w aż tak boleśnie prawdziwym ujęciu.

Zdolny reżyser teatralny robiący błyskotliwą karierę na Broadwayu i rozkwitająca przy nim piękna aktorka, przytłoczona później obowiązkami rodzinnymi, wychowaniem dziecka, zdradą męża. Krótko mówiąc – standard i banał wałkowany w kółko przez Woody’ego Allena i paru innych doświadczonych twórców lubiących wylewać swoje żale na ekranie. A jednak „Historia małżeńska” z typowanymi do Oscara rolami Adama Drivera i Scarlett Johansson, powtarzając to wszystko, co już skądinąd wiemy na temat nieudanych relacji między dwojgiem ambitnych artystów, zaskakuje przede wszystkim bezwzględną szczerością.

Historia małżeńska (Marriage story), reż. Noah Baumbach, prod. USA, 136 min