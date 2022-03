Recenzja filmu: „Cyrano”, reż. Joe Wright

Klasyczny dramat Edmonda Rostanda zyskał kilka lat temu nową, musicalową oprawę – z kompozycjami rockowej formacji The National – więc kwestią czasu było jego przeniesienie na wielki ekran.

Klasyczny dramat Edmonda Rostanda zyskał kilka lat temu nową, musicalową oprawę – z kompozycjami rockowej formacji The National – więc kwestią czasu było jego przeniesienie na wielki ekran. Zwłaszcza że krytycy, choć broadwayowską inscenizację oceniali różnie, zgodnie chwalili grającego główną rolę Petera Dinklage’a. To dla niego ów musical powstał (libretto napisała jego żona, Erica Schmidt) i to również on jest najjaśniejszą gwiazdą filmowego „Cyrana”, sprawnie zaaranżowanego na potrzeby kina przez Joego Wrighta. Oś historii pozostaje niezmieniona: Cyrano wciąż jest nieszczęśliwie zakochany w Roxanne (Haley Bennett) i w imieniu przystojnego, choć niezbyt lotnego Christiana (Kelvin Harrison Jr.) pisze do niej listy miłosne.

Cyrano, reż. Joe Wright, prod. USA, Wielka Brytania, Kanada, 124 min