Recenzja filmu: „Przeżyć”, reż. Jonas Poher Rasmussen

Wojna w Ukrainie dopisała do ekranowej historii kolejny przerażająco aktualny kontekst, ale nie tylko z tego powodu „Przeżyć” to jeden z najważniejszych filmów ostatnich lat. Bolesny, prawdziwy, a zarazem niosący nadzieję. Jonas Poher Rasmussen, ekranizując wspomnienia Amina, młodego geja z Afganistanu, skupia się przecież nie tylko na traumie swojego bohatera. O jego ucieczce z zaatakowanego przez radziecką armię kraju i trudnej drodze do wolności opowiada z olbrzymią empatią, nie przekraczając granic intymności. Dla samego Amina narracja staje się formą terapii, rozliczeniem z własną rozpaczą, lękiem, a przede wszystkim poczuciem winy ocalonego.

Przeżyć (Flugt), reż. Jonas Poher Rasmussen, prod. Dania, Francja, Norwegia, Szwecja, 90 min