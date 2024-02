Recenzja filmu: „Dobrzy nieznajomi”, reż. Andrew Haigh

Powstał jeden z najpiękniejszych, najbardziej czułych i jednocześnie przejmujących filmów sezonu.

Amerykańska Akademia Filmowa kompletnie zignorowała film Andrew Haigha, co wydaje się o tyle zaskakujące, że zasłużył przynajmniej na nominacje dla Andrew Scotta i Paula Mescala. To aktorski koncert, partytura rozpisana na ukradkowe spojrzenia, intymne dotknięcia i znaczące niedopowiedzenia. Przypadkowe spotkanie Adama i Harry’ego, dwóch samotnych mężczyzn mieszkających w nieprzyjaznym, opustoszałym wieżowcu, okazuje się jednak nie tylko początkiem romansu, lecz dla jednego z nich przede wszystkim okazją do rozliczenia z przeszłością i dość nieoczekiwanego spotkania z rodzicami, którzy kilkanaście lat wcześniej zginęli w wypadku samochodowym.

Dobrzy nieznajomi (All of Us Strangers), reż. Andrew Haigh, prod. Wielka Brytania, 106 min