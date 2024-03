Recenzja filmu: „Tyle co nic”, reż. Grzegorz Dębowski

Przejmujący, wiarygodny i bardzo niewygodny dramat.

Udany debiut Grzegorza Dębowskiego powstawał w innych realiach politycznych – jeden z bohaterów nawet proroczo zapowiada: „W przyszłym roku to będzie nowy rząd” – ale na ekrany kin wchodzi w momencie, gdy rzeczywistość postanowiła powiedzieć „sprawdzam”. Każdy dzień dopisuje do „Tyle co nic” nowe konteksty: protest rolników, którzy uważają, że rząd ich zdradził, jest istotnym elementem fabuły. W filmie nie chodzi jednak o rozwiązanie doraźnych problemów. Raczej o zderzenie jednostki z niewydolnym i podatnym na korupcję systemem. W stercie nawozu wyrzuconego przez manifestantów pod domem lokalnego polityka znalazły się zwłoki zaginionego rolnika.

Tyle co nic, reż. Grzegorz Dębowski, prod. Polska, 93 min