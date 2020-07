Recenzja książki: Jean Delumeau, „W poszukiwaniu raju”

To jedna z ostatnich książek, jakie napisał w swoim długim życiu zmarły w styczniu tego roku wybitny francuski historyk.

To jedna z ostatnich książek, jakie napisał w swoim długim życiu zmarły w styczniu tego roku wybitny francuski historyk. „W poszukiwaniu raju” jest w zasadzie syntezą trzytomowej „Historii raju” uważanej obok takich dzieł jak „Cywilizacja Odrodzenia” i „Strach w kulturze Zachodu” za największe osiągnięcie Jeana Delumeau, co nie znaczy, że pozostaje jakimś rodzajem streszczenia czy „przystępniejszą wersją”. Należałoby raczej traktować tę książkę jak rozbudowaną glossę albo esej zwieńczający prowadzone przez wiele lat badania. Pasjonujący w lekturze, choćby dlatego, że co chwila natrafiamy w nim na rozmaite niespodzianki, jak rozkład dnia Adama i Ewy w pierwszym tygodniu po stworzeniu czy topografia Edenu, który w pewnych wersjach miał leżeć na wyżynie sięgającej księżyca.

Jean Delumeau, W poszukiwaniu raju, przeł. Agnieszka Kuryś, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2020, s. 284