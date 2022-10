Recenzja książki: Jakub Nowak, „To przez ten wiatr”

Świetna proza, skrajnie naturalistyczna, a zarazem poetycka, niczym filmy Sergia Leone.

Popkultura jakoś niechętnie sięga po temat XIX-wiecznej polskiej emigracji do Ameryki. Film na ten temat planował Kazimierz Kutz, nigdy jednak nie doszło do jego realizacji (projekt opisał wspaniale Tadeusz Lubelski w „Historii niebyłej kina PRL”) – tymczasem to kopalnia tematów i atrakcyjnych motywów. Ale w tę pustkę wchodzi właśnie Jakub Nowak, brawurowym powieściowym debiutem „To przez ten wiatr”, fantazją, choć mocno opartą na faktach, o podróży Heleny Modrzejewskiej i Henryka Sienkiewicza do Ameryki. W 1876 r. oboje – wraz z mężem i synem aktorki oraz grupą przyjaciół – wyjechali do Stanów Zjednoczonych i zamieszkali na farmie w małym miasteczku Anaheim.

Jakub Nowak, To przez ten wiatr, Powergraph, Warszawa 2022, s. 416