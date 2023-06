Recenzja książki: Justyna Suchecka, „Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie”

Autorka zachowuje obiektywizm i przedstawia obie strony medalu.

„Nie zdefiniujesz nas jednym zdaniem, nie próbuj” – mówi Laura Kwoczała, jedna z bohaterek książki „Pokolenie zmiany” Justyny Sucheckiej. Zatem jak opisać pokolenie Z? To pytanie zadaje sobie sporo osób, bez względu na wiek. W skrócie są to osoby, które urodziły się między 1995 a 2010 r. Jednak to zbyt duże uogólnienie, co w sposób znaczący rozwija autorka. Suchecka analizuje wyniki badań, sondaży, a przede wszystkim rozmawia z samymi zainteresowanymi. W książce przedstawia ich różnorodne sylwetki jako osoby zaangażowane w to, co się wokół nich dzieje. Pokolenie Z nie jest obojętne wobec kryzysu klimatycznego, łamania praw człowieka czy problemów natury psychicznej. Suchecka nie posługuje się jedynie statystykami, a wiedzę przekazuje poprzez odważne przykłady – pisze o patostreamerach, galach freak fight i TikToku.

Justyna Suchecka, Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie, W.A.B., Warszawa 2023, s. 288