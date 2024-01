Recenzja książki: Rebecca F. Kuang, „Yellowface”

Trup pada już w pierwszym zdaniu. A potem napięcie rośnie. To jest o tyle ciekawe, że ten thriller z elementami grozy rozgrywa się w amerykańskim światku wydawniczym.

Trup pada już w pierwszym zdaniu. A potem napięcie rośnie. To jest o tyle ciekawe, że ten thriller z elementami grozy rozgrywa się w amerykańskim światku wydawniczym. Młoda bestsellerowa autorka o azjatyckich korzeniach Athena Liu ginie, zadławiwszy się naleśnikiem przy swojej koleżance Juniper. A ta kradnie rękopis powieści i wydaje ją pod własnym nazwiskiem. Czy to duch Atheny zaczyna ją prześladować? To dopiero początek perypetii. Historię opowiada nam Juniper, i chcąc nie chcąc, ulegamy jej wersji, jesteśmy w stanie wiele usprawiedliwić, co jest jednym z przewrotnych zabiegów tej opowieści. Kiedy myślimy, że gorzej już nie będzie, że oto nadszedł ostateczny upadek i kompromitacja – Kuang pokazuje kolejne dno. Ta autorka poczytnych książek fantasy tym razem pokazuje świat twórców złaknionych sławy, a przede wszystkim środowisko zawiści i zazdrości.

Rebecca F. Kuang, Yellowface, przeł. Grzegorz Komerski, Fabryka Słów, Lublin 2023, s. 590