Recenzja książki: Jędrzej Pasierski, „Źródło”

Dużo tu elementów, jak na niewielką w sumie powieść, ale wszystko jest poukładane z głową.

W cyklu o komisarz Ninie Warwiłow miejsce akcji zmienia się z tomu na tom – z korzyścią dla czytelników, bo Jędrzej Pasierski zdecydowanie najlepiej czuje się w prowincjonalnej scenerii małych miasteczek i wiosek żyjących we własnym rytmie. Bohaterka jego powieści też woli żyć z dala od miejskiego zgiełku: przeprowadziła się do Beskidu na stałe i właśnie szykuje się do kolejnego urlopu macierzyńskiego, gdy zostaje skierowana do pracy przy śledztwie w sprawie brutalnej zbrodni. Znany podróżnik-bloger i jego żona zostali zamordowani na leśnej polanie, a jedynym świadkiem zdarzenia jest ich niespełna dwuletni synek. Na dodatek wiele wskazuje, że sprawcą jest ktoś z lokalnej społeczności, w której, jak się zdaje, wszyscy nawzajem znają swoje sekrety, choć niechętnie dzielą się nimi z policją.

Jędrzej Pasierski, Źródło, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2024, s. 344