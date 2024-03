Recenzja książki: Jennifer Egan, „Domek z piernika”

Kto by nie chciał ożywić własnych wspomnień, zwykle zniekształconych przez emocje i czas?

Kto by nie chciał ożywić własnych wspomnień, zwykle zniekształconych przez emocje i czas? W powieści Jennifer Egan ta fantazja się urzeczywistnia, gdy Bix Bouton, geniusz, technoprorok, twórca pierwszych mediów społecznościowych, wymyśla produkt do odzyskiwania skrawków pamięci, które można odtąd oglądać jak filmy. To nowinka dla chętnych, którzy go kupią i zrzekną się nieco prywatności. Dzieląc się ze światem dostępem do własnej przeszłości, można wniknąć też do cudzych wspomnień. Co nie zawsze kończy się szczęśliwie.

Jennifer Egan, Domek z piernika, przeł. Anna Gralak, Wydawnictwo Znak Literanova, Kraków 2024, s. 464