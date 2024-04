Recenzja książki: Marcin Wicha, „Gościnne występy. Kawałki o projektowaniu”

Marcin Wicha swobodnie skacze z kwiatka na kwiatek, a my karnie podążamy za nim.

Nie mam wielkiego zaufania do książek, które stanowią zlepek powstałych wcześniej na różne potrzeby i okazje tekstów. Za bardzo pachnie to sprytnym zabiegiem na powtórne zmonetyzowanie tego, co już było raz sprzedane. I nawet prawdziwe literackie perełki nie błyszczą jak należy, rozsypane lub nanizane na jakiś przypadkowy, mający je spajać sznureczek. A w tym przypadku otrzymujemy akademickie i konferencyjne wykłady przemieszane z prasowymi artykułami, a nawet tekstami katalogowymi. Zdarza się, że zamysł zgrzyta, gdy autor pisze na przykład o kolejnych zdjęciach (w oryginale zapewne pokazywał je na slajdach), ale my musimy się jedynie domyślać ich treści.

Marcin Wicha, Gościnne występy. Kawałki o projektowaniu, Wyd. Karakter, Kraków 2024, s. 235