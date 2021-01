Recenzja płyty: Paul McCartney, „McCartney III”

Płyta oferuje nam 11 tytułów, w tym 10 dość niestety błahych.

Dawno już minęły czasy, kiedy na nową płytę zespołu Wings czy Paula McCartneya solo czekało się z drżeniem, zastanawiając się, co też ten ostatni wspaniałego nam przedstawi. Niemniej zapowiedź nowego albumu 78-letniego mistrza zatytułowanego „McCartney III” budziła oczekiwania. Tytuł wskazywał na to, że mamy do czynienia z powrotem do metody, którą wykorzystał sir Paul w 1970 r. (przy płycie „McCartney I”), a powtórzonej 10 lat później („McCartney II”), mianowicie nagrywania nie tylko wokalu, ale i wszystkich instrumentów we własnym zakresie.

Paul McCartney, McCartney III, Capitol

Ocena 3,5/6