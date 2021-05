Recenzja płyty: Parker Millsap, „Be Here Instead”

Ballady, momentami zbliżające się do popowej estetyki, mogą wręcz zaskakiwać.

Już pierwsza, wydana w 2014 r. płyta 22-letniego wówczas artysty została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność i recenzentów. Urodzony w Oklahomie Parker Millsap zaprezentował słuchaczom ognistą mieszankę własnych piosenek, które, z grubsza biorąc, można zakwalifikować do pojemnego katalogu o nazwie „americana”. Mieści on na równych prawach rdzenną amerykańską muzykę z kręgu country, rocka, bluesa czy folku. Kolejne albumy Millsapa potwierdzały jego charakterystyczną odrębność jako wykonawcy i kompozytora.

Parker Millsap, Be Here Instead, Okrahoma