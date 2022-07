Recenzja płyty: Voivod, „Forgotten In Space”

W muzyce Kanadyjczyków słychać dzikość metalu, ale zarazem elementy punka i przerażenia nie tyle piekłem i demonami, co otaczającym nas światem maszyn, z katastrofą w Czarnobylu i tragicznie zakończoną misją promu Challenger w tle.

Istniejący do dziś kanadyjski Voivod w latach 80. nie był gwiazdą tej miary co Metallica czy Slayer, ale na pewno wyróżniał się na tle całego nurtu thrash metalu. Po pierwsze, koncepcją wizualną nawiązującą do francuskiej sztuki komiksowej i przywiązaniem do tematów związanych z science fiction i technologią. Po drugie, obranym w pewnym momencie wyraźnym kursem w stronę rocka progresywnego. Zbiór „Forgotten In Space”, wydany w 40-lecie założenia formacji, obejmuje (dostępne w dwóch formatach: CD lub winylowym) wczesne albumy, które dopiero ten wizerunek formowały: „Rrröööaaarrr”, „Killing Technology” i „Dimension Hatröss”.

Voivod, Forgotten In Space, Noise/BMG