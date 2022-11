Recenzja płyty: Sofie Birch, Antonina Nowacka, „Languoria”

Antoninę Nowacką polska publiczność zna z muzyki wokalnej o wyjątkowym stylu, który nie mieści się w szufladce popowej, a zarazem trudno go wpisać w konwencję operową.

Antoninę Nowacką polska publiczność zna z muzyki wokalnej o wyjątkowym stylu, który nie mieści się w szufladce popowej, a zarazem trudno go wpisać w konwencję operową. Śpiewała w warszawskich klubach i indonezyjskich jaskiniach, solo lub z bardzo oszczędnym akompaniamentem. Ten ostatni trzyma tu w ryzach Sofie Birch, duńska artystka operująca w rejonach ambientu i muzyki elektronicznej. Ich wspólna „Languoria” – efekt przedsięwzięcia zrealizowanego na stołecznym festiwalu Ephemera (publiczność Nowego Teatru mogła wtedy śledzić całonocny cykl koncertowy w śpiworach), później zaprezentowanego w Krakowie na Unsoundzie, by poprzez Paryż dotrzeć z powrotem do Warszawy (grają tu w Muzeum Narodowym 19 listopada).

Sofie Birch, Antonina Nowacka, Languoria, Mondoj/Unsound