Recenzja płyty: Foo Fighters, „But Here We Are”

Po raz kolejny Dave Grohl ma o czym śpiewać. Po raz kolejny też powody są tragiczne, a efekt równie potężny emocjonalnie co niemal 30 lat temu, kiedy śmierć Kurta Cobaina i kres Nirvany jako jej ówczesny perkusista postanowił zagłuszyć własną muzyką wykonywaną już z gitarą i na czele nowej grupy Foo Fighters. I trzeba przyznać, że jego zespół – przez trzy dekady synonim raczej solidnego rockowego rzemiosła niż odkrywania nowych lądów – nie brzmiał tak przekonująco od swoich prapoczątków. „But Here We Are” rozpoczyna się i kończy jasnymi (jak sama okładka) odniesieniami do zeszłorocznej tragicznej śmierci Taylora Hawkinsa, wieloletniego perkusisty Foo Fighters.

Foo Fighters, But Here We Are, Roswell