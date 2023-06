Recenzja płyty: 1984, „Projekt Loebl”

Niektórzy uważają, że blues nie musi być smutny, ale teksty poety Bogdana Loebla, dzięki któremu dekady temu blues zaczął brzmieć po polsku, nigdy nie były wesołe.

Niektórzy uważają, że blues nie musi być smutny, ale teksty poety Bogdana Loebla, dzięki któremu dekady temu blues zaczął brzmieć po polsku, nigdy nie były wesołe. Dziś przypomina o tym płyta zespołu 1984 „Projekt Loebl”. Kapela, która w latach 80. nawiązywała do depresyjnej zimnej fali i współtworzyła rzeszowską alternatywną scenę muzyczną, sięgnęła po teksty Loebla, w duchu i formie bluesowe, by połączyć je z inną estetyką. Idea, by śpiewać o tym, co boli, napełnia tęsknotą, przygnębia, a czasem przeraża, najwyraźniej pogodziła bluesową specyfikę twórczości Loebla z tym, co zawsze uobecniało się w dokonaniach 1984.

1984, Projekt Loebl, Antena Krzyku