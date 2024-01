Recenzja płyty: The Smile, „Wall of Eyes”

Nie ma tu pełnego składu Radiohead, ale jest w praktyce prawie cała siła kreatywna tego zespołu.

Nie ma tu pełnego składu Radiohead, ale jest w praktyce prawie cała siła kreatywna tego zespołu. The Smile opiera się bowiem na współpracy frontmana tamtej grupy Thoma Yorke’a i jej najzdolniejszego instrumentalisty i kompozytora Jonny’ego Greenwooda, którym towarzyszy znakomity perkusista Tom Skinner. Efekt, podobnie jak na pierwszej płycie The Smile wydanej przed dwoma laty, łatwo sobie wyobrazić: to zestaw utworów niby dość zwartych, trzymających się blisko rockowej formuły, w istocie jednak całkiem rozbudowanych wewnętrznie.

The Smile, Wall of Eyes, XL Recordings