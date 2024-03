Recenzja płyty: Karaś/Rogucki, „Atlas Iskier”

Nie chce się wierzyć, by tak dojrzali i samoświadomi artyści znużyli się wybraną kilka lat temu i z powodzeniem realizowaną formułą.

To album zamykający muzyczny tryptyk zespołu Karaś/Rogucki. Dwa poprzednie („Ostatni bastion romantyzmu” i „Czułe kontyngenty”) zarówno recenzenci, jak i fani uznali za bardzo udane. Nawiązanie do estetyki lat 80., szczególnie do new romantic, wzbudziło nostalgiczny zachwyt tych, którzy tamte czasy znali z autopsji, ale także zainteresowanie dużo młodszych słuchaczy. „Atlas Iskier” już tak nie porywa.

Karaś/Rogucki, Atlas Iskier, Kayax