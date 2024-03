Recenzja płyty: Silver Rocket, „Infinity Fidelity”

Rzecz jest czysta, nieprzeładowana i chyba wiernie oddaje zamierzony przez Szypurę dualizm między cyfrowością a analogowością, człowiekiem a maszyną.

Winylowy szał sprawia, że niejedno gospodarstwo domowe musiało się zaopatrzyć w gramofon. Nowy album Silver Rocket, solowego przedsięwzięcia Mariusza Szypury, ustawia poprzeczkę wyżej. Tu przydałby się i drugi gramofon, bo oba winyle zestawu „Infinity Fidelity” można odtwarzać jednocześnie, dla pełnego zanurzenia w dźwięku – o ile tylko posiadamy dwie niezależne pary głośników. Nie są to warunki powszechne, ale pocieszeniem niech będzie fakt, że całości można posłuchać także w wersji cyfrowej, a wiele urządzeń – w tym małych i przenośnych – przygotowanych jest dziś do obsługi standardu Dolby Atmos, w którym to systemie została zmiksowana (pod okiem laureata Grammy Jacka Gawłowskiego).

Silver Rocket, Infinity Fidelity, Black Element/Warner