Recenzja płyty: Pablopavo i Ludziki, „Lakuna”

Doświadczenie pandemii niby za nami, ale ciągle pojawiają się nowe piosenki, które się do niej odnoszą. „Maski” Pablopavo to relacja aż gęsta od tego, co charakterystyczne dla Pawła Sołtysa – wrażliwości społecznej i wrażliwości na język. Opis różnych postaw – od prób zarobienia na epidemii, ugrania emocji politycznych, aż po odreagowywanie zagrożenia – jest przy tym zaraźliwie przebojowy. Ta piosenka promowała nowy album „Lakuna”, podobnie jak melancholijne, impresyjne, skoncentrowane na małej chwili „Przetańczone serca”.

Pablopavo i Ludziki, Lakuna, Karrot Kommando