Recenzja spektakli: „Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić”, reż. Michał Sufin

Rekordowa inflacja, podnoszone stopy procentowe, paragony i wyciągi grozy są najnowszymi dowodami na to, że polskość potrafi być traumatyzująca na coraz to nowe sposoby. „Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić” próbuje znaleźć z tej matni wyjście, na wesoło, a czasem też lirycznie. Mateusz Lewandowski, Karolina Norkiewicz i Michał Sufin (muzyka Paweł Szamburski) stworzyli nowy spektakl, będący kwintesencją ich stylu – wybuchową (chodzi o wybuchy śmiechu) mieszankę monologów, dialogów i piosenek, rozkładającą na łopatki absurdalnymi skojarzeniami i grami słownymi. Opis nie oddaje absurdalno-logicznych ciągów i brawury całości (także od strony aktorskiej).

Jak być Polakiem i niedrogo za to zapłacić, reż. Michał Sufin, Klub Komediowy w Warszawie