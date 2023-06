Heklowanie na ekranie. Dzierganie to już znacznie więcej niż babcine hobby

Dzierganie to już nie tylko babcine hobby. Dzięki mediom społecznościowym moda na rękodzieło rozlewa się i wciąga młode pokolenia. A także przenosi się z internetu w miejsca publiczne. Jak w ostatnią sobotę, kiedy po raz 19. obchodzono Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych.

Jednym z największych stereotypów jest przekonanie, że rękodzieło wymaga dużej cierpliwości i opanowania. Tymczasem niejedna dziewiarka przyznaje, że jest choleryczką, a mimo to przerabianie oczek pomaga jej się zrelaksować i złapać balans (no, chyba że trzeba pruć!). Bo odtwarzanie wyuczonych, powtarzalnych ruchów „pozwala się wyłączyć”. Nie bez powodu heklowanie i sztrykowanie (gwarowe odpowiedniki szydełkowania i robienia na drutach) porównywane jest do jogi lub medytacji. Tu też kluczowa jest praktyka, a im dalej w las, tym lepsze efekty.

Jedną z najbardziej znanych propagatorek dziergania jest Michelle Obama. Druty pomogły jej przejść przez trudny czas, jakim była dla niej nie tylko pandemia, ale i – ugruntowana na podsycaniu strachu i niepewności – prezydentura Trumpa. Opowiada o tym w swojej najnowszej książce („Światło, które niesiemy”) oraz w rozmowie z Oprah Winfrey, od niedawna dostępnej na Netflixie. „Gdy problemy wydają się tak ogromne i tak bardzo nie do rozwiązania, trzeba skupić się na tym, nad czym mamy kontrolę” – podkreśla.

Ale poza zaletami natury psychicznej dzierganie to także świetny sposób, aby sprawić komuś niebanalny prezent: własnoręcznie wykonaną maskotkę, sweter czy też zabawkę dla psa lub kota. A kiedy już obdarujemy wszystkich bliskich, warto też zrobić coś dobrego dla innych. Fundacja Małych Serc, wzorem duńskich społeczników, zachęca do przyłączenia się do akcji Ośmiorniczki dla Wcześniaków („Badania pokazały, że macki tych maskotek przypominają wcześniakom pępowinę”). Wystarczy szydełko, motek bawełnianej włóczki i trochę kulki silikonowej do wypełnienia. Schemat i filmik instruktażowy są w sieci. A opanować należy ledwie parę chwytów – głównie robienie półsłupków, dodawanie i odejmowanie oczek.