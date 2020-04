Nagrody Historyczne POLITYKI. Tegoroczne nominacje

W tym roku wyjątkowo prezentujemy nominacje w dwóch częściach: monografie i prace popularnonaukowe prezentujemy poniżej, a debiuty, pamiętniki i źródła pojawią się za tydzień na łamach POLITYKI. Laureatów Nagród Historycznych za 2019 r. ogłosimy w numerze 20. POLITYKI, ukazującym się 13 maja w kioskach, i na polityka.pl.

Dział prac naukowych i monografii

Antoni Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski, Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2019

Minęło 30 lat od „reglamentowanej rewolucji” 1989 r. – wystarczająco wiele, by na pierwsze rządy wolnej Polski spojrzeć z historycznym dystansem. „Od Mazowieckiego do Suchockiej” czyni to w sposób rzetelny i systematyczny, klarownie i ciekawie. Antoni Dudek, który historią pierwszych lat III RP zajmuje się od ćwierćwiecza, dzieli się z czytelnikiem wielką wiedzą, pochodzącą ze zróżnicowanych źródeł: od protokołów posiedzeń Rady Ministrów i komisji sejmowych, przez urzędowe notatki i dane statystyczne, po osobiste wspomnienia i niedyskrecje zza kulis.