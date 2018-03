red. Techno echo. Przegląd nowości technicznych

materiały prasowe Sony Alpha A7 III Czarny banan Żyjemy w Matriksie – wiadomo. Ale gdzie podziały się kultowe „banany”, czyli Nokie 8110? Takim pytaniem dręczeni fińscy (chyba) inżynierowie postanowili zniwelować ten dysonans poznawczy i na rynek trafia właśnie nowe wcielenie klasyka, czyli Nokia 8110 4G. Jak sama nazwa wskazuje, od poprzednika sprzed 20 lat różni się przede wszystkim zdolnością do działania w nowym standardzie. Są też inne różnice, oczywiście. Nowy banan jest mniejszy, lżejszy, bardziej poręczny niż stary – ale niezmiennie zakrzywiony.

Ekran do wielkich nie należy (przekątna 2,4 cala), ale zawsze to 160 na 120 pikseli, które wyświetlą znacznie więcej niż 13 znaków w 4 rzędach, jak w 1996 r. Nowa Nokia należy do klasy feature phones, czyli aparatów wyposażonych w podstawowe aplikacje, ale dalekich smartfonom. Na pokładzie są jednak aplikacje Facebooka, Twittera, Google Maps oraz Google Assistant. Oczywiście jest też Snake. 8110 4G występuje w dwóch kolorach – czarnym i intensywnie żółtym. W obu przypadkach kosztować będzie 79 euro. Za te pieniądze dostaniecie Państwo rzecz, która po jednym ładowaniu akumulatora czuwać będzie przez 25 dni (plus: bateria 1500 mAh jest wyjmowalna). 8110 ma radio FM. Ma gniazdo małego jacka. Ma moduł Wi-Fi i posłuży jako osobisty hotspot. Znakomity bananowy telefon zapasowy, dla dziecka, na podróż do krajów z przerwami w dostawach energii elektrycznej. Sfokusowany Używamy aparatów Sony i się dziwimy. Często bowiem projektowane są one z myślą o użytkowniku nieistniejącym – ceniącym sobie pogmatwane interfejsy użytkownika, nieporęczne przyciski i wyświetlacze LCD, na których (prawie) nic nie widać. Jednocześnie produkty Sony są zwykle znakomite, jeśli idzie o jakość rejestrowanych przez nie obrazów. I tak właśnie, zdaje się, jest też z nowym aparatem pełnoklatkowym Alpha A7 III. Rzecz kosztuje 2000 dol. i oferuje zapewne najlepszy stosunek jakości do ceny w tej klasie sprzętu. Zaprojektowano go, korzystając z dobrych wzorców bardziej zaawansowanych modeli, co cieszy zwłaszcza w odniesieniu do baterii, tradycyjnej bolączki użytkowników Sony. Zainstalowano też pierwszorzędny moduł autofokusa znany z modelu A9, który to aparat kosztuje ponaddwukrotnie więcej niż A7. Jak donoszą eksperci, którzy mieli już okazję testować sprzęt (nie ma ich wielu), jakość obrazu, zwłaszcza fotograficznego, stoi na najwyższym poziomie. Użytkowników, którzy chcieliby traktować nową Alfę jako kamerę, zmartwi fakt, że o ile będą mieli do dyspozycji profile S-Log oraz Hybrid Log Gamma, o tyle niestety sam aparat nagrywa w zaledwie zadowalającej jakości 8 bitów 4:2:0 (z zewnętrzną nagrywarką osiągniemy 8 bitów 4:2:2). Do tematu jeszcze wrócimy. Przyjazny amatorom Piekło zamarzło, czyli Canon naprawdę przeprasza się z bezlusterkowcami. Producent znany ze świetnych lustrzanek robi drugi, zdecydowany krok w tę stronę rynku fotograficznego – i prezentuje model EOS M50. Nie jest to źródło większych zaskoczeń. Ani to aparat piękny, ani przesadnie szybki – ale za to wszystko ma w sam raz. Łączy w sobie większość cech, których oczekujemy w tej klasie – a jest to sprzęt przeznaczony dla osób zaczynającyc

