Mateusz Hohol „Mózg rządzi": książka o tajemnicach ukrytych w ludzkiej głowie

Co roku rynek wydawniczy, także polski, jest wręcz zalewany książkami popularyzującymi wiedzę o mózgu. Większość z nich przynależy do jednej z dwóch grup: ich autorami są albo zawodowi popularyzatorzy, albo prominentni (często już emerytowani) uczeni, upowszechniający głównie własne odkrycia. Pierwsi piszą zrozumiale i atrakcyjnie niemal dla każdego, jednak często nie znają nauki „od kuchni”, co przekłada się na uproszczenia i półprawdy. Drudzy natomiast robią, co mogą, by zaprezentować swoje odkrycia światu, ale ich język okazuje się zbyt hermetyczny dla większości czytelników, od których ponadto wymagają sporo wiedzy na temat mózgu. Ze świecą szukać książki, która mogłaby przypaść do gustu zupełnym laikom, szkolnej młodzieży, a nawet dzieciom, a przy tym napisanej przez kogoś, kto zawodowo zajmuje się badaniami nad mózgiem. Tę lukę wypełnia właśnie wydana po polsku książka „Mózg rządzi” autorstwa Kai Nordengen. To 30-letnia norweska lekarka z doktoratem z neurologii, wykładająca na uniwersytecie w Oslo. O tym, że badania mózgu zna „od kuchni”, świadczy fakt, że jest współautorką kilku artykułów, które ukazały się w prestiżowych czasopismach branżowych. Mózg – główny bohater Jaki cel przyświecał Nordengen podczas pisania książki? Po prostu zamierzała przybliżyć wszystkim czytelnikom w klarowny, ale zarazem kompetentny sposób, jak funkcjonuje mózg i jak przekłada się to na nasze codzienne życie. Tyle i aż tyle. Warto podkreślić, że Norweżka nie zawstydza czytelnika, który nie pamięta zbyt wiele ze szkolnych lekcji biologii. A jej styl i przypadki zaczerpnięte z życia oraz kultury masowej są po prostu świetne. Np. skutki uszkodzeń hipokampu (jednym z objawów jest trudność w formowaniu nowych wspomnień) ilustruje, poza historiami pacjentów neurologicznych, odwołaniem do rybki Dory, bohaterki filmu „Gdzie jest Nemo?”. Nordengen postanowiła – całkiem słusznie – nie bombardować czytelników zbyt wieloma nazwiskami innych badaczy, a głównym bohaterem uczynić po prostu mózg. A dokładnie – pokazać zaangażowanie tego organu w pamięć, uczenie się, inteligencję, odczuwanie, percepcję czy powstawanie uzależnień. Wspomnieć tu trzeba jednak o jednym nazwisku, które spotykamy w kilku miejscach książki. Mowa o May-Britt Moser, norweskiej uczonej, która wspólnie z Edvardem Moserem i Johnem O’Keefem otrzymała w 2014 r. Nagrodę Nobla za odkrycia związane z mózgowym systemem orientacji przestrzennej. Moser jest autorką przedmowy do „Mózg rządzi”, a wyniki jej badań nad „mózgowym GPS”, wykorzystujące m.in. pomysłowy „samochodzik Flinstonów”, Nordengen opisuje w jednym z rozdziałów. Zaś pod koniec książki autorka nie kryje swojego podziwu dla noblistki, która jest jej osobistym wzorem kobiety naukowca. Korowe i podkorowe Ponieważ nikt nie jest doskonały, to także norweska lekarka nie ustrzegła się kilku uproszczeń i nieścisłości, na które warto zwrócić uwagę czytelników. Autorka wielokrotnie podkreśla, że kora przedczołowa stanowi centrum dowodzenia naszego mózgu oraz siedlisko wyższych zdolności poznawczych. To generalnie prawda. Upraszcza jednak nadmiernie, pisząc, że obszarowi temu zawdzięczamy rozumienie matematyki. Czytelnik może na tej podstawie fałszywie wnioskować, że wszystko, co zdaje się być specyficznie ludzkie, to wytwór ewolucyjnie młodych struktur mózgowych, szczególnie kory czołowej, podczas gdy res

