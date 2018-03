Paweł Walewski Udary u coraz młodszych Zawróceni Udary przytrafiają się także młodym ludziom. To oni jednak mają większą szansę na odzyskanie sprawności. Pod kilkoma warunkami.

Jarosław Romacki Katarzyna Siewruk: „Następstwa udaru mogą być zminimalizowane tylko poprzez intensywne ćwiczenia. Po udarze jest życie!” Perspektywa życia zmienia się w ciągu minuty. Miesiące, a czasem lata zabiera powrót do realizacji marzeń. Jak u Katarzyny Siewruk. Niedawno skończyła 29 lat. Kiedyś nie potykała się tak często. Nie koślawiła nóg, żeby stabilniej się na nich utrzymać. Nie musiała chwytać się poręczy. – Wczoraj z kolegą wpakowaliśmy się na schody, z których nie wiedziałam, jak zejść – opowiada. Ostatni atak padaczki zdarzył się w niedzielę 28 stycznia, gdy akurat odwiedzała zaprzyjaźnione studentki.

Nie mogłam się skupić, czułam, jak wolno zbieram myśli. Zdrętwiała prawa ręka i noga, przed oczami pojawiły się mroczki, a gdy doszłam do leżaka, nie potrafiłam już nic z sensem powiedzieć prócz „coś się dzieje, coś się dzieje”. W Polsce panuje przekonanie, że udary to problem seniorów. „Choroby naczyń mózgowych są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci i niesprawności po 50. roku życia. Najczęstszym czynnikiem ryzyka udaru jest wiek” – tego typu informacje mają uwrażliwić nasze starzejące się społeczeństwo na nadchodzące udarowe tsunami (już nie 70 tys. jak w minionej dekadzie, lecz ponad 80 tys. przypadków rocznie). Zatem młodzi nie biorą tego do siebie. Przecież jeszcze co najmniej połowa życia przed nimi, żeby zacząć się bać. Polscy lekarze ostrożnie szacują, że co roku udaru doznaje kilkaset osób przed trzydziestką. Dokładnych danych brak. Jeśli jednak wziąć pod uwagę statystyki amerykańskie, może się okazać, że chorujących jest więcej. W Stanach co dziesiąty udarowiec nie skończył jeszcze 45 lat. Po udarze jest życie Nawet na portalach medycznych, na których lekarze wymieniają się komentarzami o swojej pracy, można przeczytać: „Moją pacjentkę, młodą dziewczynę, skarżącą się na osłabienie połowy ciała i porażenie nerwu odsyłano do psychiatry. Dopiero kiedy nieprzytomną zabrało pogotowie...”. Ale w pogotowiu tak samo: „Lekarka powiedziała chorej, że to nie udar, tylko zasłabnięcie. Bo jest za młoda”. – Kiedyś takie przypadki były pojedyncze, dziś ich przybywa – mówi dr hab. Maciej Krawczyk, kierownik Zespołu Fizjoterapii II Kliniki Neurologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. – Bo młodzież pociągają ekstrema: triatlony, nurkowanie w głębinach lub zjazdy na nartach z najwyższych szczytów. Przy ukrytych patologiach w naczyniach szyjnych lub mózgowych może dojść do nieszczęścia. Jak u Wojtka, któremu zdrętwiała twarz na stoku narciarskim powyżej 2 tys. m. Sądził, że to efekt mrozu, a nie dużej wysokości i spadku ciśnienia parcjalnego tlenu. Skąd mógł przypuszczać, że ma zwężoną tętnicę szyjną, która w tych niesprzyjających warunkach spowodowała niedokrwienie mózgu? Inny pacjent z anomaliami w tętnicy kręgowej tak raptownie pochylił głowę przy dużym obciążeniu na crossficie, że doszło do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i wylewu. Obydwaj byli przed trzydziestką. U Anny i Katarzyny udar wywołały nieprawidłowości naczyniowe nie pod wpływem wysiłku, ale może stresu, zmęczenia? Zdarza się i tak jak u 27-letniego Louisa Gustina z Metz, któremu odebrało mowę i stracił wzrok w kawiarni na Starym Mieście w Warszawie. Odratowany w Polsce, do dzisiaj rehabilituje się we Francji i Brukseli, ale postanowił niedawno odwiedzić w warszawskim Natolinie Kolegium Europejskie, gdzie studiował przez rok, by przyszłym politykom i urzędnikom unijnym opowiedzieć o takich jak on: odartych przez nagłą chorobę z marzeń, próbujących z trudem wrócić do dawnego życia. – Moja babcia miała udar, ale gdy skończyła 80 lat – mówi Louis, który próbuje w Brukseli upominać się o prawa dla niepotrafiących zatuszować swojej niesprawności, poszukujących pracy i konfrontujących się z mnóstwem problemów. – Ukończyłem prawo i europeistykę, a teraz nie mogę znaleźć zatrudnienia. Bo nie mówię płynnie, szybko się męczę. Ale czy to mnie dyskwalifikuje? Katarzyna Siewruk studiowała dziennikarstwo, dokumentalistykę oraz antropologię kultury: – Praca? Musiałabym znaleźć idealnego szefa, który pozwalałby mi na częste drzemki. Jej obecne zajęcie to pisanie bloga lewaczka.pl, na którym dzieli się swoimi doświadczeniami (– Udar spowodował niedowład lewej strony ciała i stąd pomysł na nazwę bloga). Podczas gdy większość materiałów edukacyjnych na ten temat jest kierowana do osób starszych, Kasia na swoim blogu pokazuje rówieśnikom, czym w ich przypadku jest ta choroba i jak pokonywać ograniczenia. – Założyłam go przez brak wiedzy i nadziei – wspomina, bo kiedy leżąc w szpitalu, mogła znów posługiwać się smartfonem, zajrzała do internetu, by dowiedzieć się o perspektywach. I trafiła na same złe wiadomości. – Będę niesprawna, nie wstanę z łóżka, pozostanę ciężarem dla rodziny. Po kilku tygodniach rehabilitacji zobaczyłam, że daję sobie radę. I stąd ten blog – zobaczcie: po udarze jest życie! Po udarze jest harówka Dr Piotr Płeszka z Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. Biziela w Bydgoszczy podkreśla, że udary, tak jak zawały serca, są dla pacjentów punktem zwrotnym, od którego trzeba życiowe plany układać na nowo. – Powrót do codziennych zajęć jest jednak dużo trudniejszy niż po zawale, gdzie jedynym następstwem może być mniejsza tolerancja wysiłku. Po udarach pojawia się często głębsza niesprawność ruchowa i intelektualna, a rehabilitacja wymaga znacznie większej determinacji. Anna Skwira wróciła na medycynę. Nie wszyscy asystenci i studenci z jej nowej grupy wiedzą, co przeszła, bo nie chce dla siebie taryfy ulgowej. – Mam jeszcze problemy z szybkim czytaniem, precyzyjnymi wypowiedziami. Potrzebuję więcej czasu, aby przyswoić wiedzę. Mam wrażenie, że uczę się jakby na nowo. Gdy w szpitalu w Izmirze wybudziła się czwartego dnia po wylewie i operacji neurochirurgicznej, nie pamiętała niczego. Zaskoczyło ją, że leży na oddziale intensywnej terapii, ale dlaczego nie miała na sobie lekarskiego fartucha, do którego się przyzwyczaiła? Po 12 dniach przewieziono ją do Polski, gdzie rozpoczęła żmudne ćwiczenia. – Władzę w rękach i nogach szybko odzyskałam, ale z całkowitą utratą mowy musiałam się zacząć uczyć alfabetu, rachunków, pisania i czytania. Dostałam do ręki długopis, ale nie wiedziałam, jak go utrzymać. Maciej Krawczyk podkreśla, że rehabilitacja po udarze to ciężka orka, której podstawą jest motywacja: – U młodych niewiele daje pokazywanie celów podstawowych: będziesz wstawać, samodzielnie się myć, jeść. Zbyt proste, by mogło ich to cieszyć. 18-letniego Rafała przywoził na fizjoterapię ojciec, który musiał być jego tłumaczem, gdyż chłopak nie tylko nie chodził, ale też niewyraźnie mówił. Gdy doc. Krawczyk zapytał go o najważniejszą rzecz, którą chciałby odzyskać, odparł, że jazdę na desce snowboardowej. – Tata się wściekał i mówił mu, żeby był poważny, a on powtarzał to w kółko. Nawet mnie wydawało się to nierealne, bo trzy miesiące po udarze był całkowicie zależny od innych. Minęły dwa lata i doktor odebrał wiadomość: „Panie Maćku, to ja, ojciec Rafała. Jesteśmy w górach i syn zjechał drugi raz na desce”. Rozpłakał się wtedy przy telefonie. W Anny powrót na studia medyczne też mało kto wierzył. No bo jak? Przez trzy dni uczyła się własnego podpisu, który był potrzebny na dokumentach. Litera po literze, jak pierwszoklasistka. Od początku poznawała liczby, co to jest góra, dół, lewo, prawo. Gdy miała ochotę na sok marchewkowy, nie potrafiła go nawet wskazać na obrazku. Ogórka ani pomidora też nie. – Ale chęć ukończenia studiów motywowała mnie codziennie do 10-godzinnych ćwiczeń – wyznaje. I było coraz lepiej: pierwszy wypowiedziany wyraz, drugi, kolejny, w końcu zaczęła formułować zdania. Po roku takiej katorgi wróciła najpierw na fakultatywne wykłady i wtedy z przerażeniem stwierdziła, że cała wiedza z anatomii wyparowała: ktoś mówił oko, ucho, nos, a Anna zastanawiała się, co to jest oko, ucho i nos? Rodzice, lekarze z Radomska, cały czas starali się być przy niej, choć gdy wróciła na studia do Bydgoszczy, musiała uwierzyć, że poradzi sobie sama. – I bardzo dobrze – chwali ten pęd do samodzielności Maciej Krawczyk, któremu doświadczenie w pracy z pacjentami w różnym wieku podpowiada, że rodzice nie są już dla młodych udarowców autorytetem, który pomagałby przy realizacji celów rehabilitacyjnych. Gdy pacjent ma stałego partnera – żonę lub męża – łatwiej mu zebrać siły, by jak najszybciej odzyskać sprawność. U studentów trudniej wyzwolić tę silną wolę, bo dopiero co wyfrunęli z domu i stali się niezależni, a udar znowu uczynił z nich dzieci. – Poznałem 21-latka z głęboką afazją po udarze, którego doznał podczas studiów w Wielkiej Brytanii. Słabo mówił, słabo chodził, ale zapytał – chyba specjalnie przy rodzicach – składając niewprawnie słowa: „Czy ja, Anglia, sam, mogę?”. Odpowiedziałem, że tak! Rodzice byli załamani, myślałem, że mnie ukamienują. Ale wyjechał tam na mi

