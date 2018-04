Agnieszka Krzemińska Fałszywy obraz starożytnego Egiptu Przeinaczenia piramidalne Starożytny Egipt badany jest od dwóch wieków, ale nadal obraz tej cywilizacji pełen jest trudnych do wyplenienia błędów, wynikających i z antycznych przekłamań, i ze współczesnych wyobrażeń.

Metropolitan Museum of Art Sfinks królowej Hatszepsut (ok. 1473-1458 p.n.e.). Półnadzy i półżywi niewolnicy, których smaga batem po plecach ubrany w perukę i fartuszek zarządca egipski, ciągną po rampie kilkutonowy blok na piramidę dla faraona. Ten zaś, aby zdobyć szacunek poddanych i zrobić wrażenie na wrogach, uprawia propagandę, każąc malować na ścianach świątyń portrety i fałszywe sceny zwycięstwa. Jego towarzyszką jest piękna księżniczka, której twarz ma rysy Nefertiti i Elizabeth Taylor. Po śmierci ich mumie składane są w piramidzie obłożonej klątwą, ale dzięki magii w każdej chwili mogą ożyć, by nam zagrażać.

Andrzeja Ćwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to kuszące, by akurat tę cywilizację wpisać w tę figurę, ale bardziej pasuje raczej klepsydra. – Na górze byli bogowie, niżej ubóstwiony faraon będący zwornikiem między nimi a ludźmi, pod nim mieścili się stanowiący 1 proc. społeczeństwa umiejący pisać dostojnicy, a resztę stanowił lud, w większości składający się z chłopów. Niewolników niemal nie było. Wyobrażenie o niewolnictwie to kalka antyczna. Podczas gdy Grecja i Rzym swój kulturalny i gospodarczy rozwój w dużej mierze zawdzięczają ludziom będącym czyjąś własnością, nad Nilem było inaczej. Wzięci w niewolę jeńcy wojenni, zatrudniani przy robotach publicznych albo służący w domach, szybko się asymilowali, a nawet robili kariery. Jednak antyczni kronikarze nie potrafili sobie wyobrazić, by budową piramid mogli zajmować się ludzie wolni. Wizję niewolnictwa utrwaliła dodatkowo biblijna Księga Wyjścia i postać niewolącego naród izraelski faraona. Tymczasem koczownicze ludy semickie Kanaanu (terenów późniejszej Palestyny) rzeczywiście osiedliły się ok. XVIII w. p.n.e. we wschodniej Delcie, później ich elity nawet rządziły Egiptem jako XV dynastia, jednak wieloletnie badania w ich stolicy Auaris i wzniesionym ponoć dla Ramzesa II przez hebrajskich niewolników Pi-Ramzes, obecności Żydów nie potwierdziły. Brak dowodów tekstowych i materialnych stanowi argument dla badaczy utrzymujących, że religia i naród żydowski wyodrębniły się dopiero w I tys. p.n.e., a opisane w Księdze Wyjścia wydarzenia są jedynie rodzajem mitu założycielskiego. Do dziś pokutuje przekonanie, że jeśli już piramidy wznoszono bez nowoczesnej technologii (np. sprowadzonej przez kosmitów), to prace musiały wiązać się z terrorem. – Tymczasem do nawet pozornie prostych prac w kamieniołomie czy przy transporcie bloków na saniach potrzebni byli specjaliści. Siłę roboczą stanowili więc głównie zatrudniani na stałe wykwalifikowani robotnicy. Mogli być rekrutowani spośród chłopów, ale później się doskonalili – podkreśla dr Ćwiek. W dodatku badania w miasteczku budowniczych piramid w Gizie dowiodły, że robotnicy mieli przyzwoitą opiekę medyczną, wyżywienie i płacę. Poza tym praca przy budowie grobu dla faraona, żyjącego na ziemi boga, była zaszczytem, dodaje dr Filip Taterka z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN: – Piramida służyła całemu Egiptowi, wierzono przecież, że gdy zmarły król spocznie w niej i wstąpi do nieba, będzie stamtąd wspierał swych następców razem z innymi bogami-przodkami. Bez rozpasania Zmienić utrwalony przez biblijno-antyczną tradycję obraz Egiptu nie tylko jako krainy sytej i rządzonej przez despotę i ciemięzcę, lecz także jako siedliska rozpusty, także nie jest łatwo. Co prawda antyczni z szacunkiem odnosili się do wielowiekowej egipskiej nauki, medycyny i sztuki, jednak pewne rzeczy bardzo ich dziwiły. Herodot pisał, że „kobiety oddają mocz, stojąc, a mężczyźni przykucając”. Można tę obserwację uznać za błahą, jednak symbolizuje ona trudne do akceptacji dla Greka różnice obyczajowe. A były one znaczne: zamknięte w domach Greczynki nie miały niemal żadnych praw, kobiety nad Nilem pracowały, prowadziły interesy, walczyły o majątki w sądach. Wyjątkowy przepych, bogactwo monumentów i właśnie swobodniejsze obyczaje sprawiły, że mieszkańców Doliny Nilu przyjęło się uważać za folgujących zmysłom rozpustników. Niesłusznie przypisano im istnienie prostytucji świątynnej (co było obyczajem bliskowschodnim), rozliczano z senników, które dopuszczały wszelkie kombinacje seksualne, i zarzucano nekrofilię. Herodot przytacza nawet nonsensowną plotkę jakoby Cheops, potrzebując pieniędzy na budowę piramid, wysłał do burdelu córkę, która zgromadziwszy fortunę, wzniosła i sobie piramidę w Gizie. W taką opowieść o starożytnym mocarstwie doskonale wpisała się postać ostatniej królowej Egiptu Kleopatry VII, która – manifestując wschodni przepych i wykorzystując erotykę oraz magię – usidliła Juliusza Cezara i Marka Antoniusza. Kampania oszczerstw Oktawiana Augusta, dla którego Kleopatra była czarownicą, mieszającą w głowach prawych Rzymian, stworzyła mit pięknej egipskiej femme fatale, co potem przejęła nowożytna sztuka i zaadaptowała współczesna popkultura. Tymczasem Kleopatra VII ani nie była rodowitą Egipcjanką (pochodziła z macedońskiej dynastii Ptolemeuszy), ani nie grzeszyła urodą (co widać na monetach), a jej pociąg do czarnoksięstwa był w końcu I w. p.n.e. czymś normalnym. Pełna seksu i magii legenda jest jednak tak chwytliwa, że próby pokazania Kleopatry jako walczącej o zachowanie niezależności kraju inteligentnej i znającej 9 języków sprawnej polityczki większość puszcza mimo uszu. Faktem jest, że XIX-wieczni egiptolodzy byli przerażeni, gdy zaczęli znajdować zdające się potwierdzać rozwiązłość Egipcjan wota w kształcie penisów, erotyczne graffiti i Papirus Turyński przedstawiający współżyjące pary. Ale to było tylko odzwierciedlenie ich purytanizmu, bo tak naprawdę nad Nilem stosunek do erotyki nie był jakoś szczególnie śmiały – nie epatowano seksem, wota falliczne składali w świątyniach bogów płodności bezdzietni małżonkowie, a mędrcy ostrzegali przed folgowaniem zbyt wybujałemu temperamentowi. Egipcjanie seks traktowali jako naturalną ludzką potrzebę, niezbędną i po śmierci, więc nawet w oficjalnej sztuce czy w grobowcach umieszczano subtelne do niego aluzje. Bez propagandy – Egipska kultura jest na tyle fascynująca, że nie trzeba dorabiać do niej jakichś cudów, dlatego denerwuje mnie nadużywanie sformułowania „już starożytni Egipcjanie” i podpinanie najróżniejszych rzeczy, by udowodnić ich długowieczną tradycję – mówi dr hab. Kamil Kuraszkiewicz z Zakładu Egiptologii Wydziału Orientalistycznego UW. Niesłuszne jest na przykład stwierdzenie: „już starożytni Egipcjanie posługiwali się propagandą”. Ostatnio dr Nicky Nielsen z uniwersytetu w Manchesterze ogłosił, że w badanej przez siebie nadmorskiej twierdzy Zawiyet Umm el-Rakham (położonej ok. 320 km na zachód od Aleksandrii) znalazł na nią dowody z czasów Ramzesa Wielkiego. Egipska załoga fortu musiała się bowiem kontaktować z żyjącymi wokół Libijczykami, od których m.in. kupowała żywność. Według Nielsena pokojowe współżycie z mieszkańcami pustyni zaprzecza scenom ze ścian świątyń, na których Ramzes widnieje jako pogromca nomadów, dodaje też, że propagandowe było zawłaszczanie posągów poprzedników. Jako przykład zakłamywania rzeczywistości podaje przedstawianie niemal przegranej bitwy z Hetytami pod Kadesz na ścianach różnych świątyń jako zwycięstwa, chociaż faraon dał się w niej oszukać dwóm beduińskim szpiegom, którzy podali mu nieprawdziwą lokalizację wrogich wojsk. Teza ta powiela przekonania większości, ale według innych egiptologów jest błędna. Uzurpowanie starych monumentów było w Egipcie powszechne (choć nie zawsze tolerowane), a Ramzes II robił to częściej, bo rządził aż 67 lat. Współpraca załogi fortu Zawiyet Umm el-Racham z nomadami nie jest dziwna, w końcu mogli ich sobie podporządkować albo współżyć pokojowo, a sceny niszczenia obcych ludów w ikonografii egipskiej nie mają nic wspólnego z propagandą i już na pewno nie wiążą się z nienawiścią do konkretnych przedstawicieli danego ludu. Dr Taterka wyjaśnia: – Obce ludy – Azjaci, Nubijczycy i Libijczycy – symbolizowały siły chaosu, których wyprawy łupieżcze nad Nil mogły naruszyć Maat, czyli równowagę i porządek ziemski. W świątyni w Beit-el Wali w Nubii z początków panowania Ramzesa II są sceny walk z obcymi ludami, których faraon nie zdążył jeszcze przeprowadzić, miały one symbolicznie zabezpieczać przed przyszłymi atakami. Egipcjanie wierzy

