red. Techno echo. Przegląd nowości technicznych

Kapsuły dźwięku Powoli, ale nieubłaganie, nadchodzi era dźwięku dookólnego. Taki sposób jego rejestracji jest normą już nie tylko w wielkich produkcjach hollywoodzkich, lecz także w produkcjach VR (virtual reality), grach komputerowych, eksperymentach z dziedziny nowych mediów. Wkrótce zapewne stanie się czymś powszednim, zwłaszcza że wreszcie pojawiają się nieduże, poręczne i wysokiej klasy mikrofony pozwalające na nagrywanie dźwięku w promieniu 360 stopni. Takie jak Rode NT-SF1, opracowany we współpracy z legendarną w branży dookólnej brytyjską firmą SoundField.

