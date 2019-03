Marcin Rotkiewicz O podkręcaniu fotosyntezy Zielone światło dla życia Fotosynteza. Dzięki niej człowiek żyje, ale też wpadł w poważne tarapaty. I również z jej pomocą może z nich wybrnąć.

Matteo Senesi/Getty Images Fotosynteza zmieniła oblicze Ziemi, dając możliwość rozwoju i ekspansji roślinom. Bez niej nie byłoby gatunku Homo sapiens. Kiedy dokładnie to się wydarzyło, nie wiadomo. Jak wskazują ostatnie ustalenia naukowców, być może nawet 3,4 mld lat temu. A że wiek Ziemi ocenia się na nieco ponad 4,5 mld lat, na pomysł przeprowadzania fotosyntezy ewolucja „wpadła” zatem dość szybko. To bardzo skomplikowany proces, którego schematy osoby niewiele pamiętające z lekcji biologii i chemii mogą przyprawić o ból głowy. Ale istota fotosyntezy jest prosta – chodzi o magazynowanie w postaci cukrów (m.in. glukozy) energii niesionej przez cząstki światła.

Okazała się bowiem kluczowa również dla niezliczonych organizmów pośrednich beneficjentów tego procesu. Po pierwsze dlatego, że podczas przekształcania wody i dwutlenku węgla z udziałem energii światła w cukry powstaje tlen, którym oddychamy m.in. my. Po drugie, i my, i wiele innych istot zjadamy rośliny lub organizmy pożywiające się nimi. Bez fotosyntezy nie byłoby więc gatunku Homo sapiens. Z fotosyntezą wiąże się – choć nie na pierwszy rzut oka – wzrost populacji ludzi. Nasz gatunek wyewoluował w Afryce ponad 300 tys. lat temu, jak mówią ostatnie odkrycia. Ilu nas wówczas było, nie wiadomo. Szacuje się, że w pewnych momentach tak niewielu, że groziło nam wyginięcie. Tak działo się przed ok. 75 tys. lat, gdy na skutek potężnej erupcji wulkanu na Sumatrze populacja Homo sapiens być może skurczyła się do zaledwie kilku tysięcy osobników. Jednak nawet przed tym dramatycznym wydarzeniem ludzi żyło raptem kilkaset tysięcy. Liczebność Homo sapiens wystrzeliła w górę niczym rakieta w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Pierwszy miliard „pękł” na początku XIX w., drugi ponad sto lat później. Dziś żyje nas już ponad 7 mld, a w połowie tego stulecia ma być prawie 10 mld. Bez fotosyntezy nie byłoby to wszystko możliwe. Około 10 tys. lat temu człowiek zaczął bowiem modyfikować rośliny genetycznie tak, by dostarczały mu więcej energii – m.in. wytwarzały większe, bardziej pożywne nasiona i dawały plon w jednym czasie. Tak zaczęło się rolnictwo, bez którego pewnie wciąż bylibyśmy stosunkowo nielicznymi łowcami-zbieraczami. Tyle że gwałtowny wzrost liczby ludności spowodował, iż od dwóch wieków zamartwiamy się, czy uda się wszystkich wyżywić. Co prawda w 1970 r. niedożywiony był jeden na czterech mieszkańców Ziemi, a dziś „tylko” co dziesiąty, choć to nadal bardzo dużo. Jak to możliwe? Dzięki ogromnemu postępowi w rolnictwie dokonującemu się za sprawą nauki i techniki. Mamy nowe, wydajniejsze, odmiany roślin uprawnych, nawozy sztuczne, pestycydy, irygację, lepsze maszyny rolnicze. Zatem wraz z liczbą ludności szybowały też plony. Oczywiście nie za darmo. Nawozy sztuczne, których część spływa z pól rzekami do zbiorników wodnych, powodując rozkwit glonów, co przynosi negatywne skutki, nadużywanie pestycydów, nawadnianie czy zwiększanie obszarów rolnych kosztem m.in. lasów tropikalnych – wszystko to ma niszczycielski wpływ na dziką przyrodę. Ona dalszego wzrostu produkcji żywności tymi metodami już nie zniesie. Stąd pytanie, które naukowcy powtarzają w swoich publikacjach niczym mantrę: czy bez spowodowania katastrofy humanitarnej (część ludzkości umrze z głodu) lub/i ekologicznej (wyrąbiemy ostatnie lasy pod uprawy) będziemy w stanie zapewnić jedzenie dla ponad 10 mld ludzi? Jednym z najbardziej realnych rozwiązań tego problemu jest wzrost plonów o co najmniej 70 proc., ale bez powiększania areału upraw, irygacji oraz zużycia środków ochrony roślin i nawozów. Polegałoby to na wyposażeniu roślin uprawnych – dzięki nowoczesnej biotechnologii rolniczej mającej do dyspozycji narzędzia inżynierii genetycznej – w nowe cechy. Nie będzie to łatwe. Sporo już w tej kwestii w ostatnich dekadach zrobiono, więc naukowców czekają coraz bardziej skomplikowane i ambitne zadania. Jedno z nich to usprawnienie procesu fotosyntezy w roślinach. Badania w tym kierunku prowadzone są od kilkunastu lat, ale dopiero w tym dziesięcioleciu nabrały rozmachu i tempa, przynosząc obiecujące rezultaty. Podkręcenie Ewolucja nie tworzy rozwiązań idealnych, tylko dla konkretnych organizmów w danym czasie wystarczająco dobre. Dlatego pszenica czy soja przeprowadzają fotosyntezę w sposób, który w literaturze naukowej określany jest jako C3. Nie wchodząc w skomplikowane szczegóły, przywołamy jedynie bardzo istotny dla niego, wytwarzany w komórkach roślinnych enzym o nazwie RuBisCO. Za jego sprawą w pewnych warunkach roślina zamiast dwutlenku węgla (gazu niezbędnego, oprócz wody i światła, do przeprowadzenia fotosyntezy) wiąże tlen, inicjując kosztowny energetycznie proces nazwany fotooddychaniem. Skutkuje to spadkiem wydajności fotosyntezy od 20 do 50 proc. Dlatego fotosyntezę C3 – jak sądzą naukowcy – można spróbować znacznie usprawnić. Na łamach jednego z tegorocznych numerów prestiżowego magazynu „Science” grupa amerykańskich badaczy poinformowała, że znalazła trzy „obejścia” niektórych problemów powstających podczas fotooddychania – chodzi o tworzenie się w trakcie tego procesu toksycznych dla roślin substancji, które muszą one szybko usuwać z organizmu. Udało się to zrobić dzięki wykorzystaniu genów bakterii, alg i dyni. Tak zmodyfikowany tytoń – który w badaniach nad roślinami pełni funkcję taką jak szczury laboratoryjne – odnotowywał przyrost biomasy nawet do 40 proc., a wydajności fotosyntezy – do 17 proc. Ponadto w ubiegłym roku inny zespół naukowców ogłosił, że znalazł kolejną metodę usuwania toksyn, co pozwoliło w warunkach polowych, ale znów dotyczy to tylko eksperymentów ze zmodyfikowanym tytoniem, uzyskać plony wyższe od 27 do 47 proc. Czy któraś z tych metod zadziała również w przypadku roślin uprawnych? Naukowcy mają się o tym przekonać podczas kolejnych eksperymentów i testów już z udziałem gatunków uprawnych: soi, wspięgi wężowatej (ogromnie ważnej rośliny jadalnej w Afryce, przypominającej wyglądem i smakiem zieloną fasolkę, tyle że bardzo długą), ryżu, ziemniaka, pomidora i bakłażana. Obie grupy badaczy pracują w ramach jednego międzynarodowego programu pod nazwą Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE), co można przetłumaczyć jako „Projekt zwiększenia wydajności fotosyntezy”. Wiodącą uczelnią jest w nim amerykański University of Illinois, zaś milionami dolarów wspiera go fundacja Billa i Melindy Gatesów. To zaś oznacza, że uzyskane w ten sposób rośliny, jeśli okażą się rzeczywiście bardziej wydajne, zostaną za darmo przekazane rolnikom w Afryce czy południowo-wschodniej Azji. W RIPE prowadzone są prace nad dziewięcioma pomysłami na ulepszenie fotosyntezy. Jeden przewiduje zmianę koloru i ustawienia liści. Po co? Do liści znajdujących się na szczycie rośliny dociera więcej światła, niż może ona wykorzystać, a do tych położonych niżej za mało. Naukowcy chcą sprawić, żeby światło zacznie równomierniej dochodziło do rośliny i dzięki temu było efektywniej wykorzystywane. Usprawnienie W programie RIPE swój udział miała także Polka: prof. Katarzyna Głowacka z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, obecnie kierująca własnym zespołem badawczym na Uniwersytecie Nebraska–Lincoln w USA. W POLITYCE 49/16 pisaliśmy o głośnej publikacji „Science”, której była jednym z głównych autorów. Opisano w niej wyniki eksperymentów nad usprawnieniem pewnego mechanizmu, którego fachowa nazwa to niefotochemiczne gaszenie energii, w skrócie NPQ – chroni on rośliny przed nadmiarem światła słonecznego mogącym uszkadzać liście. Można porównać go do zakładania i zdejmowania okularów przeciwsłonecznych. Problem w tym, że roślinom ich zdjęcie zajmuje znacznie więcej czasu niż założenie. To zaś powoduje spadek wydajności fotosyntezy. Roślina (znów tytoń) usprawniona przez zespół, w którym pracowała prof. Głowacka, miała nawet do 20 proc. większe liście, łodygi i korzenie. Czy podobnymi wynikami zakończyły się eksperymenty z gatunkami uprawnymi? – Z tego, co słyszałam w ubiegłym roku, mechanizm ten zadziałał we wspiędze wężowatej i kolejne eksperymenty polowe z tą rośliną mają r

