Jak się ma próżnia kwantowa do próżni umysłu

Karol Jałochowski/Polityka Fred Cooper Od chwili poczęcia fizyka kwantowa była lekarstwem na niepewność istnienia. Na samotność. I na nieśmiertelność. Bo skoro nauka dopuszcza myśl o wszechświatach równoległych, to jak się nią nie podeprzeć w chwili słabości? Skoro istnienie cząstek splątanych, pozostających w tajemniczym związku, w którym odległość nie gra roli, to fakt naukowy, dlaczego odrzucać myśl, że telepatia jest fikcją? Skoro nic nie ginie, a tylko przepływa z jednej formy w inną, to jak walczyć z nadzieją, że i ludzkie istnienie przyjmuje formy czasoodporne?

Fizyka leczy jak szara maść. I zgodnie z zasadą, że im mniej o niej wiemy, tym większą ma moc. Wielka w tym olbrzymim alchemicznym pomieszaniu zasługa spirytualnych celebrytów, takich jak Maharishi Mahesh Yogi, który w latach 50. zaczął objeżdżać świat, głosząc jedność wedyjskich objawień i nauki zachodniej. Żar wiary w tę kompatybilność podsycił potem Fritjof Capra, autor książki „Tao fizyki". Siedząc na plaży i obserwując fale, doznał olśnienia. Zobaczył cząstki elementarne rodzące się i umierające w ogarniającym cały wszechświat tańcu Śiwy. Porzućmy więc kartezjański podział na umysł i materię, czyńmy duchową rewolucję, pisał (mniej więcej) Capra. Nie był oczywiście pierwszy. Już ojcowie mechaniki kwantowej szukali inspiracji w tradycjach tzw. Dalekiego Wschodu. Sam Niels Bohr w swoim herbie umieścił taoistyczny diagram taiji, splecione yin i yang. Capra jednak, choć sam był fizykiem, wymieszał porządki racjonalny i mistyczny, chciejski i faktyczny na tyle skutecznie, że do dziś nie można ich rozsupłać. Tym bardziej że stan ten utrwalili potem „Tańczący mistrzowie Wu Li” Gary’ego Zukava i inne pozycje o fatalnych okładkach. Efekt? – Uczy się ludzi, że medytując, odsłonią najskrytsze tajemnice wszechświata. Myślą, że wszystko jest zapisane w Wedach – wzdycha Frederick Cooper. – Zawsze kwestionowałem to podejście. UMYSŁ Coopera Zawodowa ścieżka Coopera wiedzie przez najlepsze ośrodki naukowe na półkuli zachodniej (działał na Harvard University, Cornell University, Institute for Advanced Study, w Los Alamos National Lab, Santa Fe Institute, był jednym z dyrektorów programowych National Science Foundation, najważniejszej w USA agencji wspierającej badania podstawowe). Jego przewodnikiem był Sheldon Glashow, jeden z twórców tzw. Modelu Standardowego, który dla fizyki jest tym, czym… jest po prostu czymś kolosalnym. Ale oddaje się też Cooper działalności wykraczającej poza „modele standardowe”. Od niemal 40 lat praktykuje, a od kilkunastu naucza medytacji. Jednym z jego nauczycieli jest Tai Situ Rinpoche, charyzmatyczny guru o wielkim poczuciu humoru, wywodzący się z jednej z najstarszych linii tybetańskich lamów. Fizyka i duchowość w jednym? Można, a nawet trzeba, ale inaczej, mówi Cooper. Fritjof Capra i jemu podobni dopuścili się podwójnej manipulacji. „Stworzyli wrażenie, że współczesna fizyka wbija tradycjom duchowym stempel naukowości”, wyjaśniał Cooper w „Wyznaniach buddyjskiego fizyka teoretycznego”, tekście porządkującym bałagan po niedoszłym nadejściu mistycznej rewolucji. Tymczasem „Tao fizyki” mijało się z prawdą naukową już w chwili pierwszego wydania, w 1975 r. Poza tym apostołowie Nowej Ery pominęli fakt, że nauka jest przedmiotem ciągłych przemian i przejść fazowych, o których kanonicznie napisał Thomas Kuhn. Niezgodne z dotychczasowymi teoriami dane prowadzą do nowych interpretacji. Z medytacją jest inaczej. Sformułowanie praw i spisanie równań jest równoznaczne ze zrozumieniem rzeczywistości, rzeczywistości nazywanej przez fizyków obiektywną. Dla buddystów jest ona rzeczywistością zaledwie względną. Tej fundamentalnej i niezmiennej nie sposób ubrać w żadne koncepty. Pozostaje poza ich zasięgiem. Trzeba jej doświadczać bezpośrednio, poznawać „prawdziwą naturę umysłu”, by „wykroczyć poza cierpienie”. Cooper: – Będąc w stanie głębokiej medytacji, możesz zrozumieć, jak produkowane są myśli, jak przychodzą i odchodzą. Poddajesz dekonstrukcji postrzeganie świata jako okrzepłej, zastygłej rzeczywistości. Widzisz ją bardziej w kategoriach energii. Ale żeby z tego od razu wyciągać wniosek, co wydarzyło się przed Wielkim Wybuchem czy o równoległych wszechświatach? Cooper nie jest za, jest przeciw. DUALIZM Coopera Czy fizycy powinni zatem czytać święte księgi Wschodu? Powinni. Kryją one w sobie moc metafory, moc wychodzenia poza klatkę kulturowej rutyny. Urodzony w ZSRR, a od lat pracujący na Stanford University, wybitny fizyk teoretyczny i kosmolog Andrei Linde w ustępach Wedy rozdawanych przez Hare Kryszna na ulicach Moskwy znalazł inspirację dla teorii sugerującej, że wszechświat rozrasta się nie w jednej, ale w nieskończenie wielu osobnych, różniących się od siebie przestrzeniach. Linde zaczął nawet pytać, czy nie wciągnąć świadomości na listę fundamentalnych składników rzeczywistości. – W hinduizmie i buddyzmie pełno jest kosmologii zakładających nieustanne tworzenie i niszczenie wszechświatów zamieszkanych przez istoty wyposażone w inne zmysły, inne umysły, inaczej postrzegające rzeczywistość – przypomina Cooper. – Linde opowiadał mi, jak bardzo go to zainspirowało. Ale filozofia to jedno, a równania to drugie. Co innego opowieść o niekończącej się kreacji, a co innego matematyczne opisanie malejącej energii próżni, niestabilności, z których powstają osobne, niepołączone przyczynowo regiony. Poza tym teoria Lindego sygnalizuje tylko pewną potencjalność, dodaje Cooper. – Istnienie niekomunikujących się wszechświatów potwierdzić bardzo trudno. A idee naukowe muszą być weryfikowalne. Przepływ inspiracji jest dwukierunkowy. Nauka bywa też źródłem metafor. Cooper: – Ludzie traktują mnie poważniej, kiedy wiedzą, że jestem fizykiem. Ucząc osiągania najwyższego skupienia, jestem w stanie podsuwać bardziej precyzyjne analogie do tego, czego doświadczamy, medytując. Weźmy np. próżnię kwantową, z której rodzą się i do której powracają cząstki elementarne. Mogę powiedzieć, że podobnie dzieje się w ludzkim umyśle: jedno uczucie przechodzi w inne, zazdrość w złość, złość w kolejne. Myśli rozprzestrzeniają się jak kaskady cząstek i antycząstek. W fizycznej próżni kwantowej jest potencjalnie wszystko. Cały wszechświat się z niej wyłonił. To wspaniała metafora tego, czym jest nasza świadomość. W niej też jest wszystko. Nie można od niej odseparować niczego, czego doświadczamy. Taka metafora oczywiście nie wyjaśnia, jak medytować, jak osiągnąć pożądany stan klarowności umysłu, opowiada Cooper. Z tym jest trochę jak z muzyką. Choćby nie wiadomo jak ją matematyzować, jak pięknymi formułami opisywać, nic nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia. I w jej przypadku też bezce

