Paweł Walewski Zaniedbane nerki Docenić filtr Choroby nerek są w Polsce masowo nierozpoznawane. Pacjenci mogą mieć o to pretensje do siebie. Ale też do lekarzy, którym brakuje czujności i wiedzy.

belchonock/Polityka Według danych zebranych przez Federację Pacjentów Dialtransplant 18 proc. populacji w Polsce ma czynność nerek poniżej normy, a 11 proc. utraciło już ponad połowę ich czynnego miąższu. O nerkach w towarzystwie się nie rozmawia, bo trzeba by mówić o siusianiu. A to, że choroby wynikające ze złego stylu życia – miażdżyca lub otyłość – bardzo często towarzyszą przewlekłej niewydolności nerek lub, jak w przypadku nadciśnienia, mogą być jej konsekwencją, mało kto bierze pod uwagę. – Na ogół ludzie boją się o serce i nawet podejmując ryzykowne zachowania, mają z tyłu głowy myśl o zawale lub udarze – mówi prof. Ryszard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii.

A z moich kalkulacji wynika, że powinni uwzględnić nerki w przypadku 80–100 tys. osób rocznie. To jakby wymarło średniej wielkości miasto. Ukryte zaburzenia Według danych zebranych przez Federację Pacjentów Dialtransplant 18 proc. populacji w Polsce ma czynność nerek poniżej normy, a 11 proc. utraciło już ponad połowę ich czynnego miąższu. Co gorsza, aż 90 proc. osób z chorobą nerek nie jest tego świadomych, ponieważ dolegliwości pojawiają się dopiero przy upośledzeniu kłębuszków nerkowych na poziomie 60–70 proc. – Bez wykrycia zaburzeń w pracy nerek, które przebiegają skrycie, ich funkcja stopniowo się pogarsza i pacjent może umrzeć. Dlatego przewlekłej niewydolności trzeba poszukiwać aktywnie, a nie czekać na objawy – upomina prof. Przemysław Rutkowski z Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. To nie jest trudne. Wystarczy raz w roku, niezależnie od stanu zdrowia, zrobić proste i tanie badanie moczu oraz sprawdzić we krwi poziom kreatyniny (w oparciu o jej wartość wylicza się wskaźnik tzw. filtracji kłębuszkowej eGFR; oczekiwana wartość powinna przekraczać 60 ml/min). Bagatelizowanie profilaktyki prowadzi do tego, że połowa pacjentów trafiających do stacji dializ jest już w stanie zagrażającym życiu. To zaskakujące – uważają nefrolodzy – gdyż przewlekła choroba nerek rozwija się na ogół latami i lekarze rodzinni powinni dużo wcześniej wykryć ją u swoich podopiecznych. – Brakuje czujności i chyba też wiedzy, na czym polega funkcja nerek w organizmie – dodaje prof. Gellert. – To są po prostu nasze najbardziej niedoceniane narządy. Ich działanie nie ogranicza się do produkcji uryny. To właściwie etap zwieńczający przefiltrowanie krwi krążącej w organizmie. Nerki filtrują aż 6 litrów wody razem z elektrolitami na godzinę, czyli w ciągu doby jest to prawie 150 litrów. A usuwamy z moczem 1–1,5 litra, czyli raptem 1 proc. Ci, którzy piją niewiele płynów, oddają jeszcze mniej moczu i ich nerki muszą się solidniej napracować, aby całą wodę z powrotem resorbować. Dlatego kto pije dużo – w zasadzie na nerki choruje rzadziej. Filtr w akwarium Prof. Gellert lubi porównywać znaczenie nerek do filtra w akwarium. Gdy takie urządzenie nie oczyszcza wody jak należy, ryby zaczynają się gorzej czuć. To samo można powiedzieć o ludzkich komórkach. Przeciążone i chore nerki przestają wydalać wodę z organizmu, więc w naczyniach krwionośnych wzrasta ciśnienie. Nieusunięte podczas zaburzonej filtracji cząsteczki organiczne zatruwają środowisko wewnętrzne – może pogarszać się apetyt, ciemnieć skóra. Ale nie są to objawy na tyle ostre, by można było zwrócić na nie uwagę. – Nadmiar soli, cukru, białka działa jak niepotrzebny balast – ostrzega prof. Rutkowski. – W sytuacji kiedy wiele osób w Polsce nie wie, że ma wysoki poziom cukru albo nie zdaje sobie sprawy z nadciśnienia, ich nerki po prostu z upływem czasu stają się coraz bardziej niewydolne. Do pewnego momentu zaburzenia te można opanować. Później już tylko spowolnić. A po przekroczeniu pewnego progu nie da się ich już zatrzymać. W efekcie ponad 4 mln ludzi w Polsce choruje na przewlekłą chorobę nerek. – A w nadchodzących latach będzie ich więcej, bo choroby cywilizacyjne stają się coraz częstsze – nie ma złudzeń prof. Gellert. – Nasza dieta obfituje w białka zwierzęce, cukier i zniechęcić do nich jest naprawdę trudno. Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, tłumaczy: – Z białek, które przyjmujemy z pożywieniem, powstaje w organizmie mocznik i kreatynina. Oba te związki nie są metabolizowane przez niewydolne nerki, więc zatruwają organizm. Produkty bogate w białko zawierają też dużo fosforanów, które przyczyniają się do odwapnienia kości. Dlatego na nerki rzadziej chorują także wegetarianie, bo nie tylko jedzą więcej żywności bogatej w wodę, lecz także dużo mniej nabiału. No i przede wszystkim wykluczają z jadłospisu mięso, które – jak twierdzą dietetycy – zakwasza organizm. Ograniczenie podaży białka obniża stężenie fosforu i zmniejsza poziom związków azotowych – to wszystko spowalnia postęp choroby w kierunku niewydolności nerek. Ci, którzy nie potrafią się bez niego obyć i spożywają je codziennie, a jednocześnie mało wypijają płynów i dużo solą, wyrządzają sobie olbrzymią krzywdę. – Ale uwaga: zbyt drastyczne ograniczenie podaży białka może skutkować niedożywieniem – ostrzega dr Gajew

