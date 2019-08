Kiedyś podobna do Ziemi, dziś jest bezwodną planetą rozgrzaną do piekielnych temperatur. Agencje kosmiczne planują misje mające wyjaśnić, co się przydarzyło Wenus.

Układ Słoneczny można porównać do stadionu, na którym Wenus i Ziemia biegną po drugim i trzecim torze od środka (pierwszy jest zarezerwowany dla Merkurego). Co 584 dni szybciej biegnąca Wenus dogania Ziemię i ją wyprzedza. Gdy się zbliża, widzimy ją na niebie jako Gwiazdę Wieczorną; gdy się oddala – jako Gwiazdę Poranną. Jest najjaśniejszym po Słońcu i Księżycu ciałem niebieskim i naszą najbliższą sąsiadką (zbliża się do Ziemi na 42 mln km, podczas gdy drugi z kolei Mars tylko na 55 mln km).