Jak się najlepiej zabezpieczyć przed urazem głowy

Dr inż. Mariusz Ptak, tegoroczny laureat Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii Nauki Techniczne, o tym, jak łatwo o uraz na drodze, ringu lub lodowisku, ale też jak w prosty sposób można się przed jego konsekwencjami zabezpieczyć.

PAWEŁ WALEWSKI: – Co pan myśli o tych, którzy na hulajnogach i rowerach miejskich jeżdżą bez kasków?

DR INŻ. MARIUSZ PTAK: – Postępują nierozważnie, ale nie ma przepisów, które by to regulowały. Z drugiej strony do takiego wypożyczanego pojazdu bardzo rzadko jest dołączony kask – to mimo wszystko rzecz osobista. Ale znów nosić ją zawsze przy sobie to spora niewygoda. Na szczęście są już pomysły na ochronne nakrycia głowy, które przypominają zwykłą czapkę z daszkiem i które można schować do podręcznej torby.