Mamki i butelki – czym i jak karmiono kiedyś dzieci

Każda matka powinna karmić dziecko piersią – przekonują działacze ruchów prolaktacyjnych – bo tak postępowały kobiety od zawsze. Tymczasem z badań naukowych wynika, że pokarm z butelki stosowały już kobiety prehistoryczne.

To nieprawda, że w przeszłości wszystkie kobiety ochoczo i z oddaniem karmiły dzieci piersią po kilka lat. Matki tak samo jak dziś chorowały, zachodziły w kolejne ciąże lub chciały (albo musiały) wrócić do swoich obowiązków, przez co starały się jak najszybciej odstawić dziecko od piersi. Kiedyś mogliśmy się tylko tego domyślać, ale teraz możemy to zbadać, bo informacja o tym, jak karmione było dziecko, jest zapisana w zębach. Moment odstawienia od piersi widać w pierścieniach ich wzrostu w postaci miejscowego niedorozwoju (hipoplazji) ich szkliwa oraz w składzie izotopów azotu i pierwiastków śladowych, które występują w mleku matki.