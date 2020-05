Przewodnik Bendyka po współczesnych problemach

„W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” Edwina Bendyka da się czytać jako podsumowanie 30 lat III RP. Dalekie od triumfalizmu.

W swojej książce autor nie tylko zwraca uwagę na koszt sukcesów ostatniego trzydziestolecia, ale także na wyczerpywanie się dotychczasowych modeli rozwoju. Stąd powracające tu nieustannie pytanie o to, czy Polska przetrwa do 2030 r. Polska jest przy tym poniekąd wszędzie. Cały świat, łącznie z jego najbardziej rozwiniętym gospodarczym centrum, dociera bowiem do swoich granic rozwoju, wyznaczanych przez ekologiczne obciążenia, jakie jest w stanie znieść planeta Ziemia. O czym szczególnie boleśnie przekonujemy się w trakcie pandemii, podkreślającej wagę wielu problemów, o których pisze Bendyk.