Rozmowa z prof. Grzegorzem Mikusińskim o dynamice natury, nieoczywistej przyszłości pożarzyska nad Biebrzą i szansach rozwiązania konfliktu w Puszczy Białowieskiej.

Obszar Puszczy Białowieskiej jest wystarczająco duży, by natura poradziła sobie sama.

JĘDRZEJ WINIECKI: – Przyjeżdża szwedzki profesor na pożarzysko nad Biebrzą i co widzi?

GRZEGORZ MIKUSIŃSKI: – Nowe możliwości. Oprócz wierzb i fragmentów lasu paliły się przede wszystkim tereny otwarte, gdzie w dwa miesiące od pożaru powstała sięgająca do kolan murawa turzyc. Błyskawicznie odrodziła się duża ilość biomasy, ale zmieniła się struktura środowiska. Z turzycowych kęp pozostały resztki, spaliły się suche liście z poprzednich lat, więc na ok. 10–15 proc.