Jak się choruje po epidemii

Powrót do stylu życia sprzed epidemii wydaje się wciąż odległy. Nie do wszystkich dawnych nawyków warto jednak wracać, a część nowych może nam wyjść na zdrowie.

Dziś wszechobecne z powodu pandemii Covid-19 kwarantanny i blokady mają za zadanie chronić ludzi przed nowym koronawirusem, ale z czasem trzeba się będzie do niego przyzwyczaić jak do innych zarazków. Strach minie. Za to niektóre nawyki, których nabraliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, powinny pozostać na dłużej.

Wystarczy teleleczenie

– W poradni są pojedyncze osoby, które przychodzą na wyznaczone godziny. Wszyscy starają się być punktualni, nie chcąc robić tłoku przed gabinetami – chwali pacjentów dr hab.