Edwin Bendyk prezesem Fundacji Batorego

Edwin Bendyk, publicysta i szef działu Nauka w „Polityce”, zastąpi Aleksandra Smolara, który kierował fundacją od 1991 r.

Aleksander Smolar, kierujący pracami zarządu od 1991 r., zdecydował się nie ubiegać o funkcję prezesa i członka zarządu na kolejną kadencję. Nowym prezesem został Edwin Bendyk, członek zarządu fundacji poprzedniej kadencji, publicysta i szef działu naukowego w „Polityce”. Bendyk jest też twórcą Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i wykładowcą Graduate School for Social Research PAN.

Aleksander Smolar po odejściu ze stanowiska prezesa zarządu w dalszym ciągu angażować się będzie w jej prace w roli eksperta i doradcy ds. strategicznych i międzynarodowych. „W nowych, trudnych czasach konieczne jest odnowienie kierownictwa fundacji, aby lepiej odpowiadać na obecne wyzwania i aby zachować jej szczególną rolę wśród organizacji społecznych w naszym kraju. Zostawiam ją w dobrej kondycji i w dobrych rękach” – mówi Aleksander Smolar.

1 lipca, ważny dla mnie dzień - obejmuję funkcję prezesa zarządu @BatoryFundacja . Dziękuję za już odebrane życzenia i dobre słowa, po spotkaniu nowego zarządu (dziś) więcej o planach. Najważniejsze, Aleksander Smolar, dotychczasowy prezes zostaje z nami, dziękuję! — Edwin Bendyk (@edwinbendyk) July 1, 2020

„Misja fundacji – wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – pozostaje aktualna, choć nieustannie zmienia się kontekst jej realizacji – stwierdził Edwin Bendyk. – W coraz większym stopniu kształtują go oprócz realiów politycznych i gospodarczych procesy wywołane przez przemiany technologiczne i kryzys ekologiczny. Pandemia koronawirusa i wywołany przez nią kryzys jest tego najlepszą ilustracją. Fundacja musi reagować na te procesy, dostosowując do nich instrumenty swojego działania. Będziemy więc zarówno intensyfikować działania wspierające organizacje społeczne dotknięte kryzysem, jak i zwiększać kompetencje eksperckie i wzmacniać pozycję fundacji jako ośrodka szerokiej debaty publicznej” – zapowiedział nowy prezes.

Edwin Bendyk z naszą redakcją związany jest od ponad dwóch dekad, jest kierownikiem działu naukowego „Polityki”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną, relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. i „Buntu Sieci”, opisującego protesty w 2012 r. Kurator programu „Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław” podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Współorganizował Kongres Kultury 2016 i ruch Forum Przyszłości Kultury. Wykłada w Collegium Civitas i Graduate School for Social Research Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego PEN Clubu, European Council on Foreign Relations. Prowadzi blog „Antymatrix”. Ostatnio ukazała się jego książka „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”. Prowadzi popularnego bloga „Antymatrix II. Z dziennika kogniwojażera”.

To nie koniec zmian w Fundacji Batorego. 29 czerwca z dalszego przewodnictwa Rady Fundacji zrezygnował kierujący jej pracami od 2009 r. prof. Marcin Król. Na przewodniczącego na nową trzyletnią kadencję wybrano prof. Andrzeja Rycharda.

Powołana w 1988 r. Fundacja im. Stefana Batorego ma status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Organizuje m.in. ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne, prowadzi działania na rzecz zwiększenia frekwencji i monitoruje przebieg kampanii wyborczych.