Gorąco w Arktyce

Choć daleka północ kojarzy nam się z lodem i mrozem, nigdy za zimą nie przepadała. Gdy tylko nadarzała się okazja, kraina ta łapała każdą porcję ciepła.

Jednym z klimatycznych przebojów tego roku będzie bez wątpienia Syberia. Od stycznia utrzymują się tam rekordowo wysokie temperatury. Kwiecień i maj były cieplejsze nawet o 10 st. C od normy wieloletniej, a przecież nie jest to norma ustalona w zamierzchłych czasach, ale wyliczona dla lat 1981–2010, a więc ze względnie ciepłych dekad. Syberia bowiem ogrzewa się nie od dziś, co więcej, czyni to szybciej niż reszta globu; szczególnie jej zachodnia część.

Jednak w tym roku natura zaszalała – zima przeszła w wiosnę, a ta w lato, a w stronę Syberii wciąż płynęło nadzwyczaj ciepłe powietrze z południa.