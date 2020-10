Liczba zakażeń szybuje w górę, wracają kolejne obostrzenia i zakazy. Mamy więc powtórkę z wiosny, a nawet gorzej. Różne jest to, że dziś o koronawirusie wiemy znacznie więcej.

Jest już z nami czwarty kwartał, licząc od pierwszej potwierdzonej (9 stycznia) ofiary śmiertelnej, 61-letniego mężczyzny w chińskim Wuhan. W tym czasie zabił ponad milion ludzi na całym świecie, czyli więcej niż rocznie umierało na malarię (ok. 620 tys.), AIDS (ok. 955 tys.) albo odbierało sobie życie (ok. 794 tys.). Być może na początku 2021 r. jego ofiar będzie już ponad 2 mln, a zatem sporo więcej niż ginących w wypadkach drogowych (ok. 1,24 mln), umierających na gruźlicę (ok. 1,18 mln) albo cukrzycę (ok.