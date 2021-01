Katastrofa wahadłowca Challenger według Netflixa

35 lat temu katastrofie uległ wahadłowiec Challenger. Serial Netflixa pozwala zajrzeć za kulisy jednej z największych tragedii amerykańskiego programu kosmicznego.

Tysiące uczniów w amerykańskich szkołach zasiadło rano 28 stycznia 1986 r. przed telewizorami. Panowała wesoła, wręcz imprezowa atmosfera, szczególnie w liceum w niedużym mieście Concord w stanie New Hampshire na Wschodnim Wybrzeżu. To właśnie tam uczyła historii, prawa i ekonomii 38-letnia Christa McAuliffe, mężatka i matka dwójki dzieci. Tego dnia znajdowała się jednak ok. 2 tys. km na południe od Concord, w Centrum Kosmicznym Johna F. Kennedy’ego na Florydzie. I to na niej skupiała się uwaga uczniów, jak i sporej części opinii publicznej Ameryki.